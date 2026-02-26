Корзина низких цен пустеет: потребители жалуются, магазины оправдываются

С этим не согласны в торговой сети Rimi. "Яйца тоже входят в наш ассортимент корзины низких цен. Мы включаем их как можно чаще, хотя не каждый раз - это вопрос сотрудничества. Если поставщик способен предложить действительно хорошую цену, чтобы мы могли включить товар в корзину низких цен, то мы это делаем", - сказала руководитель по связям с общественностью Rimi Latvija Инга Бите.