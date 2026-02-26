На Латвию надвигается серьезное стихийное бедствие: населению рассказали, как к нему подготовиться

Государственное общество с ограниченной ответственностью Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi напоминает, что владельцы земли обязаны проверять водоотводные канавы, дренажные каналы, водохранилища и их сооружения, например трубы под дорогами, и до наступления паводков проводить превентивные меры — убедиться, что они не засорены и в них не образовались препятствия, такие как завалы, наносы веток и листьев, ледяные заторы и тому подобное. По возможности владельцам земли следует устранять повреждения собственными силами.