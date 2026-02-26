На Латвию надвигается серьезное стихийное бедствие: населению рассказали, как к нему подготовиться
Как сообщает Министерство земледелия, суровая зима 2026 года со значительным объемом снега и толщиной льда во многих местах Латвии создала условия, при которых во время оттепели могут образоваться обширные и опасные паводки с потенциально высоким уровнем воды, существенно повышая риск весенних наводнений.
В случае стремительной оттепели ситуацию может значительно осложнить таяние толстого снежного покрова, создавая большие массы воды, что может привести к резкому повышению уровня воды, затоплению пойм и других пониженных участков рельефа. Кроме того, переносимые течением массы льда и шуги могут образовывать заторы, повреждать транспортные сооружения, в том числе водопропускные трубы, а также вызывать затопление посевов, жилых и хозяйственных зданий.
Государственное общество с ограниченной ответственностью Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi напоминает, что владельцы земли обязаны проверять водоотводные канавы, дренажные каналы, водохранилища и их сооружения, например трубы под дорогами, и до наступления паводков проводить превентивные меры — убедиться, что они не засорены и в них не образовались препятствия, такие как завалы, наносы веток и листьев, ледяные заторы и тому подобное. По возможности владельцам земли следует устранять повреждения собственными силами.
Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi призывает владельцев и управляющих земель и инфраструктуры в случае аварии мелиоративной системы или угрозы ее возникновения, что может поставить под угрозу жизнь и здоровье людей либо вызвать необходимость эвакуации людей и домашних животных из опасной зоны, информировать Государственную пожарно-спасательную службу, местное самоуправление, а также персонал регионального отдела мелиорации Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi.
