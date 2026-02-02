Латвия готовится к опасному ледоходу и наводнениям. Какие регионы под угрозой?

Из-за сильных морозов лед на реках образовался на протяженных участках, и в нескольких местах уже образовались уплотнения льда, которые повысили уровень воды. В настоящее время продолжительные морозы идут на пользу, так как уровень воды постепенно понижается, а скопления шуги вымываются. Широкая кромка льда в Рижском заливе также может затруднить сход льда из рек.