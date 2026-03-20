Тропические ночи в августе и лето в сентябре: какие еще изменения климата могут ждать Латвию в ближайшие годы
В Латвии о климатических изменениях часто думают абстрактно — как о чем-то далеком, глобальном и сложном. Однако на практике они проявляются очень конкретно — меньше снега зимой, более ранняя весна, более жаркий август, более частые периоды засухи и более сильные грозы. Именно это, по словам физика и директора Института численного моделирования Латвийского университета Улдиса Бетхерса, будет наиболее актуально для Латвии в ближайшие десятилетия.
Ученый подчеркивает, что людям нет оснований жить в тревоге, однако полностью игнорировать происходящее тоже не стоит. Климатические изменения, по его словам, достаточно медленные, чтобы люди в этой части мира могли адаптироваться, однако общая тенденция ясна и научно доказуема.
Не стоит тревожиться, но важна эмпатия
Улдис Бетхерс призывает сохранять баланс в вопросе климатических изменений. «Это не те вещи, о которых в первую очередь нужно беспокоиться. Климатические изменения достаточно медленные. Доказано, что в рамках того, в каком месте человек живет, у него есть время адаптироваться к изменению климата». По мнению ученого, Латвия находится в той части мира, где у общества относительно больше ресурсов для адаптации — как технологических, так и хозяйственных. «Мы также можем развивать технологии, которые позволят нам справиться с этим», — отмечает Бетхерс.
В то же время он напоминает, что климатические изменения — это не только вопрос точных наук. Наряду с физическими процессами и данными в нем всегда присутствуют вопросы ответственности, солидарности и будущих поколений. «Вопрос в том, какова наша эмпатия к менее обеспеченной части мира, где справиться с этим сложнее и будет еще сложнее. И какова наша реальная или воображаемая ответственность перед будущими поколениями».
Наука уверена в двух вещах
Физик подчеркивает — в данных последних десятилетий видны две существенные вещи, в отношении которых у науки больше нет сомнений. «Во-первых, климат меняется существенно иначе, чем это происходило бы без влияния человека. Во-вторых, если бы не деятельность человека, конкретно — выбросы парниковых газов, изменения климата были бы меньше», — поясняет он.
Это базовый факт, от которого дальше могут начинаться политические дискуссии о том, как действовать. Можно спорить о затратах, темпах, технологиях и компромиссах, но не о самом факте влияния человека на климат. «Если какой-либо политик или политическое движение говорит, что это не так, они говорят вопреки основанному на доказательствах восприятию мира. Например, мы знаем, что президент США громко заявил, что идея климатических изменений — одна из крупнейших мошеннических схем в истории человечества», — говорит Бетхерс.
Он напоминает, что климатические исследования не ограничиваются только сегодняшней погодой. Одна часть науки изучает климат прошлого — ледники, отложения озер и морей, состав атмосферы в древние времена, другая непрерывно анализирует современные наблюдения, а третья опирается на математические модели, которые помогают прогнозировать возможные сценарии будущего.
«Мы не можем сказать, какой будет каждый день, но в статистическом смысле расчеты достаточно надежны, если смотреть на десятки лет вперед».
В Латвии тенденция изменений очевидна
В Латвии восприятие климатических изменений усложняется тем, что мы живем в регионе с очень высокой естественной изменчивостью погоды. В один год может быть очень холодный январь, в другой — почти бесснежная зима, и в повседневности это создает ощущение, что «погода просто бывает разной».
«Мы живем на таких широтах, где естественная изменчивость существенно больше, чем климатические изменения. В течение одного года мы проходим температурную амплитуду фактически около 30 градусов, тогда как в контексте климатических изменений речь идет о нескольких градусах за 100 лет. И это драматические изменения».
Бетхерс добавляет, что отдельные холодные периоды не меняют общей картины. «Да, у нас только что была очень холодная зима. Ну и что? Это ничего не меняет в общей тенденции — зимы в Латвии становятся теплее». Если смотреть хотя бы в 30-летнем разрезе, который является минимальным периодом климатической статистики, картина однозначна — зимы становятся мягче, снега меньше.
Более ранние весны, жаркий август и летний сентябрь
По словам Бетхерса, именно изменения в повседневной погоде лучше всего помогают понять, что климатические изменения означают для Латвии на практике. «Нас в Латвии как потребителей погоды ждут самые приятные вещи. Весны станут более ранними и будут более солнечными. Весенние цветы будут цвести раньше», — говорит он. По его мнению, весна может стать более длительной и приятной, а начало лета — даже более комфортным, чем сейчас. Однако вторая половина лета может стать менее приятной.
«Конец июля и август могут быть довольно неприятными из-за волн жары. Это могут быть температуры, которые нам не нравятся. Мы будем платить за это кондиционированием и жизнью в тени», — прогнозирует ученый.
Он также упоминает еще одно заметное изменение — тропические ночи. Это означает, что температура воздуха ночью больше не опускается ниже +20 градусов. «В такую погоду людям может быть трудно выспаться, и утром они просыпаются уже уставшими. Такие тропические ночи могут появиться и в Латвии», — прогнозирует Бетхерс.
По его словам, все более заметно будет меняться и осень. «Сентябрь в Латвии все больше будет превращаться в летний месяц. Купание в море в середине сентября уже не редкость. 20 лет назад это было немыслимо». В свою очередь устойчивая зима с постоянным снежным покровом в будущем может наступать только в феврале.
Наибольшие риски — не только жара
Хотя в целом Бетхерс считает, что Латвия в условиях климатических изменений останется пригодным для жизни местом, он особенно выделяет рост риска экстремальных погодных явлений. «Чаще могут быть продолжительные периоды засухи, например, три недели летом без дождя. Это было бы довольно тяжело. Так же как и разрушительные грозы». Летние штормы, град и сильные грозы в последние годы уже сейчас показывают, что такие изменения могут означать для людей.
Более опасными могут стать и интенсивные ливни, особенно в городах, где за короткое время затапливаются улицы и территории. Однако кое-что, что раньше вызывало беспокойство, скорее всего улучшится.
«Весенние паводки, которые всегда вызывали тревогу, станут реже. Снега в целом будет меньше, поэтому паводки со временем не будут столь опасны».
Исследователь признает, что в настоящее время исследования не дают однозначного ответа, но в науке обсуждается сценарий, связанный с океаническими течениями. Если в океан попадет очень много пресной воды и ослабнет перенос тепла в Европу, в отдельных регионах может стать прохладнее. Однако по этому вопросу среди ученых пока нет единого мнения.
Что может сделать человек?
Улдис Бетхерс считает, что наша страна и в будущем может оставаться хорошим местом для жизни. «Латвия — довольно идеальное место, где можно жить как сейчас, так и в будущем, когда климатические изменения будут развиваться. Они уже происходят». В ближайшие десятилетия мы будем ощущать их в повседневной жизни все больше — в перелетных птицах, которые возвращаются раньше, в жарких августовских ночах, в теплой воде моря в сентябре и в зимах, когда снег будет все более редким гостем. Он подчеркивает — человек как биологическое существо всегда демонстрировал способность адаптироваться.