Министр: пониженную ставку PVN на хлеб, молоко и мясо птицы нужно сделать постоянной
Новый министр земледелия Улдис Аугулис заявил, что пониженная ставка налога на хлеб, молочные продукты и мясо птицы должна стать постоянной. Сейчас она предусмотрена лишь на год, до июня 2027 года.
Пониженную ставку налога на добавленную стоимость (PVN) на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы нужно сделать постоянной, заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр земледелия Улдис Аугулис. Он указал, что Минземледелия будет настаивать на том, чтобы пониженная ставка PVN была предусмотрена также в госбюджете на следующий год и стала постоянной нормой.
"Мы не можем метаться - один год вводим (...), потом отменяем, потом снова снижаем. Нужно добиться, чтобы это стало постоянной нормой", - сказал Аугулис.
Как сообщалось, с 1 июля этого года пониженная ставка PVN в размере 12% будет применяться к отдельным мучным, молочным продуктам, продуктам из мяса птицы и яйцам.
В настоящее время предусмотрено, что пониженная ставка PVN на эти продукты будет действовать один год - до 30 июня 2027 года.