Министр: пониженную ставку PVN на хлеб, молоко и мясо птицы нужно сделать постоянной

Пониженную ставку налога на добавленную стоимость (PVN) на хлеб, молоко и продукты из мяса птицы нужно сделать постоянной, заявил в передаче Латвийского телевидения "Утренняя панорама" министр земледелия Улдис Аугулис. Он указал, что Минземледелия будет настаивать на том, чтобы пониженная ставка PVN была предусмотрена также в госбюджете на следующий год и стала постоянной нормой.