Жители Латвии отличились на фоне всей Европы примерным климатическим поведением
Жители Латвии вошли в число самых «климатически ответственных» в Европейском союзе: по данным Евростата, в 2023 году углеродный след на душу населения в стране составил 7,5 тонны CO2-эквивалента — это шестой лучший показатель среди всех стран ЕС и заметно ниже среднеевропейского уровня.
В 2023 году углеродный след товаров и услуг, потребляемых в Европейском союзе, составил 9,0 тонны в эквиваленте углекислого газа (CO2) на душу населения, что примерно на 1 тонну меньше по сравнению с 2022 годом (10,0 тонны). Как сообщает Евростат, этот показатель учитывает выбросы, возникающие на всех этапах производственных цепочек товаров и услуг, потребляемых в ЕС, независимо от того, где именно они происходят. Таким образом, он включает также выбросы, «встроенные» в импортируемые товары и услуги.
Среди стран ЕС наименьший углеродный след зафиксирован в Португалии (6,5 тонны CO2-эквивалента на душу населения), Болгарии (6,8 тонны), а также в Швеции и Румынии (по 6,9 тонны).
Латвия тоже в отличницах - 7,5 тонны на душу населения. Это шестой лучший показатель в ЕС. В Литве и Эстонии население выбрасывает парниковых газов больше.
Наибольшие показатели на душу населения отмечены на Кипре (14,8 тонны), в Ирландии (14,0 тонны) и Люксембурге (12,7 тонны).
В 2023 году общий углеродный след всех товаров и услуг, потребляемых в ЕС, достиг 4,0 миллиарда тонн CO2-эквивалента. В то же время выбросы, связанные с производством внутри ЕС, составили 3,3 миллиарда тонн.
И потребительские, и производственные выбросы парниковых газов сократились в период с 2013 по 2023 год — на 12,9 % и 18,6 % соответственно. Однако в 2020 году из-за пандемии произошло резкое снижение выбросов. К 2023 году выбросы, связанные с потреблением, вернулись к уровню 2020 года, тогда как производственные выбросы дополнительно сократились еще на 3,5 %.