Жители Латвии отличились на фоне всей Европы примерным климатическим поведением

В 2023 году углеродный след товаров и услуг, потребляемых в Европейском союзе, составил 9,0 тонны в эквиваленте углекислого газа (CO2) на душу населения, что примерно на 1 тонну меньше по сравнению с 2022 годом (10,0 тонны). Как сообщает Евростат, этот показатель учитывает выбросы, возникающие на всех этапах производственных цепочек товаров и услуг, потребляемых в ЕС, независимо от того, где именно они происходят. Таким образом, он включает также выбросы, «встроенные» в импортируемые товары и услуги.