После драки на Йомас депутаты требуют срочного заседания думы Юрмалы
После массовой драки на главной улице Юрмалы оппозиционные депутаты требуют срочного обсуждения ситуации с безопасностью. Они считают, что происшествие поставило под вопрос эффективность существующих мер охраны порядка.
Депутаты оппозиции Юрмальской думы предлагают созвать внеочередное заседание, чтобы обсудить общественную безопасность в городе после массовой драки на улице Йомас во время Курортного праздника в минувшие выходные, по факту которой Государственная полиция начала уголовный процесс.
Jūrmalas pilsetas svētki, gandrīz kā kaimiņos 😁 pic.twitter.com/S9nSDjERff— ZutisKristaps (@ZutisKristaps) May 31, 2026
Депутаты требуют включить в повестку дня заседания вопрос о ситуации с общественной безопасностью в Юрмале, ресурсах муниципальной полиции и интенсивности патрулирования, а также о дополнительных мерах безопасности в летний сезон 2026 года.
"С началом активного туристического сезона особенно важно, чтобы жители Юрмалы и гости города чувствовали себя в безопасности. Инцидент с применением насилия в самом центре улицы Йомас вызывает серьезные вопросы по поводу текущей ситуации с безопасностью и эффективности работы", - заявил депутат Нацобъединения Янис Асарс.
Запрос подписали также депутаты Нацобъединения Андрис Чуда, Роландс Парасигс-Парасиньш и Аусма Брунениеце, депутат Союза зеленых и крестьян Рита Спроге и представитель "Прогрессивных" Улдис Кронблумс.
Оппозиционные депутаты считают, что произошедший инцидент вызвал обоснованные опасения как среди жителей Юрмалы, так и гостей города, особенно с учетом того, что он произошел в одном из самых посещаемых мест города.
Ранее TV3 сообщал, что причина конфликта пока неизвестна, однако на сделанной очевидцами видеозаписи видно, как один из главных нападавших после того, как уже несколько раз ударил по лицу мужчину в шортах, возвращается, чтобы нанести ему еще один удар по голове. Несколько человек пытаются удержать агрессивного мужчину, однако сделать это удается с большим трудом.
Люди, ставшие свидетелями драки, рассказывают, что сотрудники правоохранительных органов все это время находились неподалеку и патрулировали городскую территорию. Однако в тот момент, когда начался конфликт, ни одного полицейского непосредственно на месте происшествия не оказалось.
Вчера стало известно, что пострадавший в драке уже выписан из больницы, а начатая полицией проверка переквалифицирована по другой статье, в связи с чем нападавшему теперь грозит более мягкая ответственность.