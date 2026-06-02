"Все очень просто": 93-летняя Джоан Коллинз раскрыла секрет своей внешности и долголетия
93-летняя Джоан Коллинз поразила публику в Каннах своим внешним видом. Легендарная актриса раскрыла свои главные секреты красоты и долголетия, которыми руководствуется всю жизнь.
Прекрасная форма Джоан не осталось незамеченным. И это неудивительно, ведь актриса считает, что «забота о себе — одна из самых важных вещей в жизни». Кинозвезда не признает модные диеты и говорит, что основой ее долголетия является «здоровый образ жизни».
«Я просто верю в здоровый образ жизни», — сказала она журналисту издания The Telegraph. «Я не ем вредную пищу, сплю восемь часов и занимаюсь спортом. Все очень просто».
Хотя многие могут вдохновиться образом жизни Джоан и использовать ее советы на пути к лучшему самочувствию, повторить один фактор невозможно — природа подарила ей по-настоящему выдающиеся гены.
«У меня очень хорошие гены — в этом отношении мне очень повезло», — призналась сама актриса. «Мой отец прожил до 87 лет, и для человека, родившегося в 1903 году, это было действительно впечатляюще. Мама заботилась обо мне и моей сестре с удивительной тщательностью. Когда мы росли, она давала нам пищевые добавки в то время, когда большинство людей даже не слышали о таких вещах».
Джоан призналась, что хорошее эмоциональное состояние также отражается на внешности. «Я никогда особенно не задумывалась о своем психическом здоровье, — продолжила она. — Мое психическое здоровье безупречно. У меня были замечательные родители — любящая мама и довольно строгий отец, поэтому я никогда не увлекалась ни наркотиками, ни алкоголем, ни чем-то подобным. Поэтому мне никогда не казалось, что со мной что-то не так».
При этом актриса подчеркивает, что внешний вид не является ее главным жизненным приоритетом. «Самое важное для меня — моя жизнь, мои дети, мой муж и мои друзья», — объяснила она.
Джоан Коллинз довольна своей внешностью и считает, что именно отказ от различных косметических «улучшений» помог ей сохранить природное обаяние и молодость на протяжении многих лет. «Я не верю в так называемые небольшие улучшения», — подчеркнула она. «Я никогда ничего подобного не делала, и именно поэтому до сих пор выгляжу почти так же, как много лет назад».
В недавнем интервью журналу Hello! звезда сериала «Династия» вновь высказалась против пластической хирургии. «Я не верю в уколы и все эти вещи. У меня никогда не было ни ботокса, ни чего-либо другого на лице». Писательница и актриса также считает, что если человек хорошо себя чувствует, то и выглядит хорошо.
Джоан рассказала, что занимается спортом до четырех раз в неделю. «На мой взгляд, это важно, хотя сейчас я уже не тренируюсь так интенсивно. Такие ноги без спорта не получить!» — с гордостью отметила она.
Похожие мысли актриса высказывала и в 2023 году в интервью изданию The Telegraph. «Многие думают, что я сделала бесчисленное количество процедур. Я хочу поставить точку в этих разговорах — нет, не сделала, — пояснила она. — У меня не было ни ботокса, ни инъекций, ни каких-либо других улучшений, и, честно говоря, когда я смотрю на женщин, которые это делают, особенно на многих сорокалетних, меня это даже пугает».