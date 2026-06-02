Латвийских автоводителей предупредили об ограничениях движения на главном шоссе страны
Как информирует Latvijas Valsts ceļi, в Адажском крае возле Медзабаки (20,11–20,15 км) под Таллинским шоссе (A1 - Via Baltica) начинается строительство тоннеля для пешеходов и велосипедистов. Во время строительных работ движение автотранспорта будет организовано по временной объездной дороге.
После строительства тоннеля пешеходы и велосипедисты смогут безопасно пересекать шоссе. Тоннель будет расположен рядом с существующей остановкой общественного транспорта «Медзабаки» и соединит тротуары по обе стороны дороги. В рамках проекта также предусмотрено устройство освещения, дренажной системы и элементов безопасности дорожного движения, а также решений для обеспечения доступности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Работы стоят 700 тысяч евро.
В настоящее время в Латвии работы ведутся на 46 участках государственной дорожной сети, больше всего — на местных государственных дорогах (16 участков), а также на шести мостах.
Крупнейшие ограничения движения на государственных магистральных дорогах:
На Даугавпилсском шоссе (A6):
- от Госпори до Ницгале действуют два участка со светофорным регулированием, ограничение скорости составляет 50 и 70 км/ч, предполагаемое время проезда участка — 40 минут;
- от Калнишки до Любасте действует ограничение скорости 50 и 70 км/ч, время проезда — 25 минут;
На развязке Даугавпилсской объездной дороги (A14) и на участке до Свенте действуют три участка со светофорным регулированием, время проезда составляет около 30 минут.
На Баусском шоссе (A7) на въезде в Ригу продолжаются работы по строительству 4-й очереди Южного моста, а также создается соединение пешеходной и велосипедной инфраструктуры между Кекавой и Ригой. Движение осуществляется по одной полосе в каждом направлении. В часы интенсивного движения возможны заторы.