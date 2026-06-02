Латвийских автоводителей предупредили об ограничениях движения на главном шоссе страны

После строительства тоннеля пешеходы и велосипедисты смогут безопасно пересекать шоссе. Тоннель будет расположен рядом с существующей остановкой общественного транспорта «Медзабаки» и соединит тротуары по обе стороны дороги. В рамках проекта также предусмотрено устройство освещения, дренажной системы и элементов безопасности дорожного движения, а также решений для обеспечения доступности людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.