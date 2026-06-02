Эксперты предупредили о росте нагрузки на работающих в Латвии и проблемах с пенсиями
Демографические изменения в странах Балтии уже сейчас меняют экономику. Растет доля пожилых людей, а число жителей трудоспособного возраста сокращается. Это меняет не только структуру общества, рынок труда и потребительские привычки, но и финансовую систему в целом. "Готовы ли экономики стран Балтии к таким переменам?" - таким вопросом задались эксперты Citadele.
Меньше работающих — больше проблем
Согласно прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году численность населения Латвии может сократиться примерно до 1,5 миллиона человек. В то же время данные Центрального статистического управления за 2024 год показывают, что уже сейчас жители старше 65 лет составляют более пятой части населения страны, и их доля продолжает расти.
По мере увеличения доли пожилых людей нагрузка на трудоспособное население становится все выше. Это означает, что в ближайшие десятилетия экономике Латвии придется адаптироваться к иной структуре общества — с меньшим количеством работающих и более высоким демографическим бременем.
Такая демографическая ситуация будет создавать все большие сложности для пенсионной системы и государственных финансов. В стареющем обществе растут расходы на пенсии и здравоохранение, поэтому экономический рост будет все больше зависеть от производительности труда, технологического развития и гибкости рынка труда.
Стареющее общество меняет культуру потребления
Демографические изменения отражаются и на финансовых решениях жителей, причем эта тенденция наблюдается как в регионах, так и в крупных городах. Ипотечные кредиты все чаще планируются на более позднем этапе жизни. Например, данные Citadele показывают, что сейчас самую большую группу ипотечных заемщиков — 43 % — составляют жители в возрасте от 35 до 45 лет.
Кроме того, все большее значение приобретают пенсионные накопления, а люди старшего возраста чаще выбирают финансовые инструменты с низким уровнем риска, такие как государственные облигации или банковские депозиты. Это влияет как на индивидуальные, так и на общие потребительские привычки, поскольку большая часть финансовых средств направляется на здравоохранение и различные услуги.
Что это означает для экономики Латвии?
Латвия сейчас приближается к демографическому переломному моменту. Старение общества является естественным следствием увеличения продолжительности жизни, однако одновременно означает серьезные изменения в экономике: сокращение рабочей силы, рост нагрузки на пенсионную систему и систему здравоохранения, а также изменение потребительских привычек.
В будущем экономический рост будет все больше зависеть от производительности труда, технологического развития и более эффективного использования человеческих ресурсов. Особое значение приобретут участие пожилых людей в рынке труда, более гибкие формы занятости и адаптация финансовых услуг к более продолжительному жизненному циклу.
Демографические изменения происходят не быстро, однако их влияние является долгосрочным и неизбежным. Поэтому уже сегодня важно не только наблюдать за этими процессами, но и целенаправленно готовиться к ним — начиная с политики рынка труда и системы образования и заканчивая финансовым сектором. Экономика должна не только адаптироваться к стареющему обществу, но и использовать возможности, которые оно создает.
