В Риге жильцы выбирают, кто убирает дом - дворник или мобильная бригада. А что дешевле?
В Риге жильцы сами могут выбрать, кто будет обслуживать их дом — привычный дворник или мобильная бригада. Есть нюанс — за сохранение дворника придется платить больше.
Собственники домов, находящихся в управлении Rīgas namu pārvaldnieks (RNP), могут выбирать, будет ли территорию и дом обслуживать дворник или специальная бригада, заявил в интервью председатель правления предприятия Марис Озолиньш.
Компания стремится поддерживать сбалансированный подход. «У нас есть как дворники, так и бригады. В настоящее время бригады обслуживают примерно 40% внутренних помещений, то есть лестничных клеток, и около 30% территорий. Остальное обслуживают дворники», — говорит Озолиньш.
Он поясняет, что у каждой модели есть свои преимущества и недостатки. Бригады работают значительно быстрее и эффективнее, они оснащены техникой и оборудованием, которыми невозможно было бы обеспечить одного дворника. Поэтому бригады работают быстрее, эффективнее и обходятся жителям дешевле. Однако люди привыкли к своему дворнику, к тому, что видят его ежедневно, что он находится на месте и знает дом. Поэтому RNP предоставляет домам право выбора.
«Если дом хочет сохранить дворника, мы также предлагаем такую возможность и разрешаем это. Однако следует понимать, что дворник обходится дороже, чем бригада», — говорит Озолиньш.
Ранее Otkrito.lv сообщал, что в настоящее время заработная плата дворников в зависимости от объема работы может достигать 1700–1800 евро брутто.
Хотя начатое компанией направление по расширению использования услуг бригад будет продолжено, полностью отказываться от дворников не планируется.
В настоящее время в компании работает около 20 таких бригад.