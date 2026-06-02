Что будет, если в Латвии потребуют строить мечети? Ответ омбудсмена
Что делать, если в Латвии резко вырастет число мусульман и появятся требования строить мечети? Омбудсмен Карина Палкова считает, что права верующих нужно уважать, но государство не должно подстраиваться в ущерб своим интересам.
В эфире TV24 был поднят вопрос о том, как Латвии следует реагировать на возможный рост числа мусульман в стране и связанные с этим требования о строительстве мечетей. Ведущая программы предложила гипотетическую ситуацию: если в Латвию прибудет большое количество исповедующих ислам людей, то рано или поздно они могут начать требовать строительства мечетей, рассматривая это как вопрос своих прав человека и свободы вероисповедания.
Отвечая на вопрос, омбудсмен Карина Палкова подчеркнула, что любые подобные инициативы должны рассматриваться в рамках действующего законодательства и установленных процедур.
«Здесь существует определенный порядок того, каким образом разрешать или не разрешать строительство и так далее. Пока такой проблемы нет, мы живем и никак не подстраиваемся под эту ситуацию», — заявила она.
По словам омбудсмена, важно различать уважение к правам людей и изменение государственных принципов.
«Нужно немного разделять эти вещи. Да, мы должны уважать людей, у которых другая культура, вера и религия. Они имеют право верить, исповедовать свою религию, жить в своих семьях и так далее. Но каким-либо образом менять систему на уровне государства не следует», — считает Палкова.
Она отметила, что вопрос строительства мечетей в Латвии пока остается исключительно теоретическим, однако в случае появления такого запроса будет интересно наблюдать за реакцией политиков и общества. «Я думаю, что в тот момент, когда появится требование о строительстве мечетей, будет интересно посмотреть и на политическую реакцию», — сказала омбудсмен.
Подводя итог, Палкова подчеркнула, что государство должно сохранять баланс между уважением к религиозным свободам и защитой собственных интересов. «Мы уважаем, разрешаем и относимся с пониманием, пока наша безопасность не находится под угрозой, и не подстраиваемся», — заключила она.