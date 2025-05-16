Нужно ли в Латвии строить мечети? Может, стоит спросить у жителей?

В объединении поясняют, что такой референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примет участие не менее половины избирателей, включенных в списки избирателей на последних выборах в думу соответствующего самоуправления. Если на референдуме большинство проголосует против выдачи разрешения на строительство нового культового сооружения, повторное рассмотрение вопроса будет возможно только в следующем созыве думы.