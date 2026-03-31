Тайная "мечеть" или просто случайное место: почему мусульмане Риги собираются именно на Илукстес?
Каждый год на углу улиц Илукстес и Скунду в Риге собираются сотни мусульман, чтобы отметить крупнейшие религиозные праздники. Недавняя молитва под открытым небом вызвала бурю споров, внимание полиции и вопросы о том, почему именно это место стало центром общины.
В большие мусульманские праздники сотни последователей пророка Мухаммеда в Риге собираются в Плявниеках, где в зале одного центра отдыха уже несколько лет молятся и отмечают свои крупнейшие религиозные праздники, что широко не афишируется. Но полторы недели назад настоящую бурю в соцсетях вызвала внушительная группа мусульманских мужчин, которая, отмечая окончание священного месяца Рамадана, парализовала пешеходное движение на улице Илукстес, что закончилось вызовом полиции. Несколько десятков мусульманских мужчин заняли молитвенную позицию на пешеходной дорожке улицы Илукстес, лицом в сторону Мекки. Поток пешеходов был перекрыт.
20.03.2026 08:50 Ilūkstes 17, Rīga.— Ervīns Smilšu vīrs 🇱🇻🇺🇦 (@eazeo) March 20, 2026
No visām malām velkas bārdaiņi ar paklājiņiem.
В Рижской муниципальной полиции пояснили: «В связи с произошедшим в настоящее время начат административный процесс. Более подробную информацию можно будет предоставить после выяснения обстоятельств произошедшего». В то же время национально-консервативно настроенные граждане не скупились на комментарии о том, что произошедшее является угрозой как национальной идентичности Латвии, так и христианским ценностям, что подобное агрессивное навязывание своей воли со стороны мусульманских мужчин недопустимо.
Азербайджанский шашлык и русский Новый год
На улице Илукстес, 17, находится ресторан/банкетный зал «Pie Čarli», которым управляет компания Laial. Около тридцати лет назад появилось сообщение Рижского самоуправления о том, что на пересечении улиц Илукстес и Скунду планируется строительство ресторана. В итоге здание было построено, и уже много лет там действует развлекательное место, где есть два банкетных зала — один на 50, а другой на 200 мест. Это означает, что там можно принять несколько сотен посетителей.
В социальных сетях, однако, широко не сообщается, что это адрес собраний мусульман. Чаще публикуются видео, как там отмечают различные праздники «в русском стиле», например Новый год с Дедом Морозом и Снегурочкой.
Тем не менее мусульманские традиции тоже не забыты. На сайте Латвийского исламского культурного центра время от времени появляется приглашение председателя Латвийского мусульманского духовного управления, муфтия Зуфара-хаджи Зайнуллина «дорогим братьям и сестрам» в большие мусульманские праздники приходить в центр отдыха «Pie Čarli» с просьбой приносить с собой молитвенные коврики. Так, например, было и летом 2023 года, и в этом году перед 20 марта.
В международных интернет-ресурсах улица Илукстес, 17, также упоминается как одно из мест молитвы и собраний мусульман в Риге. Например, Halal Guide однажды даже обозначил его как молитвенный дом или мечеть, хотя визуально это обычное здание без традиционных минаретов или куполов.
«Pie Čarli» также можно связать с исламской культурой и кухней. Например, он действует и как ресторан азербайджанской кухни (особенно предлагая шашлык), а, как известно, в Азербайджане ислам является доминирующей религией.
Священные ночи ислама
Даже название компании, управляющей помещениями «Pie Čarli», можно связать с арабским языком, который является сакральным языком ислама. Однако это лишь предположение.
Слово «laial» (по-арабски -ليالي) само по себе не является стандартным термином ни в исламе, ни в классическом арабском языке. Однако оно может быть косвенно связано с арабским языком. «Layālī» во множественном числе означает «ночи», а «Layālī Ramadan» — это ночи Рамадана (в том числе Ночь предопределения), которая является очень важной ночью в исламе, символизирующей мир и размышление, внутреннее очищение, божественную близость и духовное обновление.
Встреча 2026 года на улице Илукстес, 17:
В то же время представитель Laial Ильгар Магеррамов отрицает, что у компании есть какая-либо связь с исламом: «Единственная связь, которая у нас с ними была, — это то, что мы сдавали им помещения на тот день, и всё, никакой другой связи у нас с ними и подобными мероприятиями нет».
В интернете можно найти объяснение, что мусульмане выбрали это место для своих собраний по практическим причинам, так как в Риге нет достаточно большой мечети, а для крупных праздников нужны просторные помещения. Поэтому проще и дешевле арендовать зал на конкретный день, и улица Илукстес, 17, для этого является очень подходящим местом.