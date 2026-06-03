"Жаль Анну": поклонники возмутились поведением Энрике Иглесиаса на сцене
Энрике Иглесиас оказался в центре обсуждений после публикации ролика с одного из своих концертов. На видео запечатлен момент, когда поклонница выбежала на сцену и стала страстно целовать артиста.
Энрике Иглесиас сам опубликовал в своем Instagram архивное видео, снятое во время выступления в Лас-Вегасе в 2022 году. Сначала девушка сделала с певцом селфи, а затем несколько раз страстно поцеловала его. При этом Иглесиас был не против такого проявления чувств и обнимал фанатку за талию. Позже сотрудники безопасности вывели ее со сцены.
Хотя сам инцидент произошел несколько лет назад, пользователей соцсетей удивило, что артист решил поделиться этим видео только сейчас. Многие комментаторы вспомнили о его многолетней спутнице Анне Курниковой и раскритиковали публикацию.
Под роликом появились десятки эмоциональных комментариев. Одни сочли поведение поклонницы и реакцию певца неуместными, другие выразили сочувствие Курниковой. Некоторые пользователи заявили, что подобные ситуации могут быть неприятны для супруги артиста, а кто-то удивился тому, что Иглесиас вообще решил обнародовать эти кадры спустя годы. «Это кажется аморальным», «Жаль Анну», «Бедная Аня, столько лет терпит!», «Он что - гордится этим?!», «Я не знаю, как Анна это переживает», «Зачем это вообще публиковать», «Честно, я не понял», — пишут люди.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас вместе уже более двух десятилетий. Их отношения начались в начале 2000-х годов. Пара воспитывает четверых детей: двойняшек Люси и Николаса, дочь Мари и младшего ребенка Ромео, который появился на свет в декабре 2025 года.