"Жаль Анну": поклонники возмутились поведением Энрике Иглесиаса на сцене

Энрике Иглесиас сам опубликовал в своем Instagram архивное видео, снятое во время выступления в Лас-Вегасе в 2022 году. Сначала девушка сделала с певцом селфи, а затем несколько раз страстно поцеловала его. При этом Иглесиас был не против такого проявления чувств и обнимал фанатку за талию. Позже сотрудники безопасности вывели ее со сцены.