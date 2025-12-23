Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в четвертый раз
Энрике Иглесиас и Анна Курникова снова стали родителями! 17 декабря 2025 года у пары родился четвертый ребенок.
Радостной новостью они поделились в понедельник в Instagram, опубликовав трогательное фото новорожденного. Малыш спал, завернутый в одеяло, на голове была шапочка в розово-голубую полоску, рядом лежала игрушка-ленивец коричневого цвета. «My Sunshine 12.17.2025», — написала Анна в подписи к снимку. Имя и пол ребенка пара пока не раскрывает — Энрике и Анна известны тем, что тщательно оберегают личную жизнь семьи.
Впервые Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в 2017 году: 16 декабря у них родились близнецы Люси и Николас. Беременность пара держала в секрете, и о пополнении стало известно лишь спустя несколько месяцев, когда Энрике сам рассказал об этом.
«Я стал отцом 12 недель назад, и могу сказать вам две вещи: я люблю своих малышей! Я очень их люблю», — сказал он тогда со сцены на концерте в Будапеште.
Рождение их третьего ребенка — дочери Мэри — также прошло без публичного шума. Анна сообщила о нем похожим образом: выложила фото из больницы, где малышка лежит у нее на груди, и подписала: «My Sunshine 01.30.2020». Певец позже рассказывал People, что близнецы «очень спокойно» приняли появление младшей сестры.
«Им это действительно нравится, — говорил он. — Разница два года, и я немного переживал: как они отреагируют? Плюс у меня две собаки, дома хаос. Когда мы впервые вернулись домой с Машей, я думал: “Ох, как все на это отреагируют?”»
Энрике Иглесиас познакомился с Анной Курниковой в декабре 2001 года на съемках клипа «Escape», после чего они начали встречаться. Пара вместе уже 23 года. При этом они так и не оформили брак. 50-летний певец признавался, что никогда не считал это решающим: по его словам, любовь не становится сильнее «из-за бумажки», а главное — быть хорошими родителями.
Анна разделяет этот взгляд. В интервью Women’s Health она говорила, что свадьба не является для них приоритетом: «[Брак] не важен для меня. Я в счастливых отношениях — это все, что имеет значение. Я верю в приверженность, в открытость, доверие и уважение друг к другу».