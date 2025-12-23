Энрике Иглесиас и Анна Курникова стали родителями в четвертый раз

Энрике Иглесиас познакомился с Анной Курниковой в декабре 2001 года на съемках клипа «Escape», после чего они начали встречаться. Пара вместе уже 23 года. При этом они так и не оформили брак. 50-летний певец признавался, что никогда не считал это решающим: по его словам, любовь не становится сильнее «из-за бумажки», а главное — быть хорошими родителями.