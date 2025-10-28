Анна Курникова в ожидании пополнения: теннисистка замечена на прогулке с сыном в солнечном Майами
фото: 305shock / BACKGRID/ Vida Press
Будущая мама и бывшая звезда мирового тенниса Анна Курникова была замечена на солнечных улицах Майами во время прогулки со своим сыном.
Теннисистка Анна Курникова, которая ждёт четвертого ребёнка, была замечена во время неспешной прогулки со своим сыном по улицам города.

Спокойная прогулка в Майами стала редким моментом, когда поклонники смогли увидеть 44-летнюю звезду вне стен семейного особняка, где Анна живёт вместе со своим супругом — певцом Энрике Иглесиасом.

фото: 305shock / BACKGRID/ Vida Press
Их роман начался ещё в 2001 году, после знакомства на съёмках клипа Escape, и с тех пор пара считается одной из самых стабильных и загадочных в шоу-бизнесе. Несмотря на мировую известность, они последовательно избегают публичности, редко появляются вместе на мероприятиях и практически не делятся подробностями личной жизни.

фото: 305shock / BACKGRID/ Vida Press
фото: 305shock / BACKGRID/ Vida Press
Анна и Энрике воспитывают троих детей — близнецов Люси и Николаса, родившихся в декабре 2017 года, и младшую дочь Мэри, появившуюся на свет в январе 2020-го. Семья живёт в особняке на берегу залива в Майами-Бич, где, по словам близких, царит уют, смех и атмосфера любви.

Иглесиас, которого называют «королём латино-попа», не раз признавался, что именно семья для него теперь на первом месте: «Дети и Анна изменили мою жизнь. Я стал спокойнее, счастливее и наконец понял, что для меня действительно важно», — говорил певец в одном из интервью.

