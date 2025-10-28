Анна Курникова в ожидании пополнения: теннисистка замечена на прогулке с сыном в солнечном Майами
Теннисистка Анна Курникова, которая ждёт четвертого ребёнка, была замечена во время неспешной прогулки со своим сыном по улицам города.
Спокойная прогулка в Майами стала редким моментом, когда поклонники смогли увидеть 44-летнюю звезду вне стен семейного особняка, где Анна живёт вместе со своим супругом — певцом Энрике Иглесиасом.
Их роман начался ещё в 2001 году, после знакомства на съёмках клипа Escape, и с тех пор пара считается одной из самых стабильных и загадочных в шоу-бизнесе. Несмотря на мировую известность, они последовательно избегают публичности, редко появляются вместе на мероприятиях и практически не делятся подробностями личной жизни.
Анна и Энрике воспитывают троих детей — близнецов Люси и Николаса, родившихся в декабре 2017 года, и младшую дочь Мэри, появившуюся на свет в январе 2020-го. Семья живёт в особняке на берегу залива в Майами-Бич, где, по словам близких, царит уют, смех и атмосфера любви.
Иглесиас, которого называют «королём латино-попа», не раз признавался, что именно семья для него теперь на первом месте: «Дети и Анна изменили мою жизнь. Я стал спокойнее, счастливее и наконец понял, что для меня действительно важно», — говорил певец в одном из интервью.