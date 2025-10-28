Анна Курникова в ожидании пополнения: теннисистка замечена на прогулке с сыном в солнечном Майами

Иглесиас, которого называют «королём латино-попа», не раз признавался, что именно семья для него теперь на первом месте: «Дети и Анна изменили мою жизнь. Я стал спокойнее, счастливее и наконец понял, что для меня действительно важно», — говорил певец в одном из интервью.