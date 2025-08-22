44-летнюю Анну Курникову заподозрили в очередной беременности
Бывшая звезда тенниса и супруга Энрике Иглесиаса вновь оказалась в центре обсуждений. Мать троих детей Анну Курникову запечатлели папарацци на улицах Майами, после чего поклонники решили, что она беременна.
44-летняя Анна Курникова недавно появилась на публике вместе с детьми — семилетними близнецами Николасом и Люси и пятилетней дочерью Марией. Анна вела детей на занятия по карате, и именно тогда фанаты обратили внимание на наряд спортсменки. Курникова выбрала белую спортивную кофту oversize, которая, по мнению поклонников, могла скрывать округлившийся живот. Это сразу породило слухи о возможной беременности.
Поклонники активно обсуждают вероятное прибавление в семье и уже спешат поздравлять пару. Однако сама Курникова, известная своей закрытостью и нежеланием афишировать личную жизнь, никаких комментариев не даёт. Семья традиционно ведёт уединённый образ жизни в Майами.
Напомним, что и предыдущие беременности Анна держала в секрете: о рождении детей общественность узнавалась лишь благодаря постам Иглесиаса в социальных сетях.
Особый интерес к состоянию здоровья Курниковой объясним: ещё в начале 2000-х она была вынуждена завершить карьеру из-за серьёзных проблем со спиной. У спортсменки диагностировали хроническую дисфункцию поясничного отдела позвоночника. «Спина буквально остановила меня. Боль была такой сильной, что я не могла даже завязать шнурки», — признавалась Анна в одном из интервью.