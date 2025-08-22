44-летнюю Анну Курникову заподозрили в очередной беременности

Особый интерес к состоянию здоровья Курниковой объясним: ещё в начале 2000-х она была вынуждена завершить карьеру из-за серьёзных проблем со спиной. У спортсменки диагностировали хроническую дисфункцию поясничного отдела позвоночника. «Спина буквально остановила меня. Боль была такой сильной, что я не могла даже завязать шнурки», — признавалась Анна в одном из интервью.