Беременная Анна Курникова поделилась редким фото с детьми от Энрике Иглесиаса
44-летняя Анна Курникова спустя очень долгое время порадовала поклонников редким семейным снимком - теннисистка показала подросших детей от Энрике Иглесиаса в праздничных костюмах на Хэллоуин.
Публикации Анны Курниковой в её личном блоге в Instagram встречаются крайне редко. Последний раз она выкладывала фото Энрике Иглесиаса с детьми летом 2924 года. А предыдущие фото датируются маем 2022 года. И вот спортсменка прервала молчание, показав редкий кадр с подросшими детьми. На снимке Анна вместе с двойняшками Николасом и Люси, а также младшей дочерью Марией позирует в костюмах на Хэллоуин.
Беременная теннисистка предстала в образе цыплёнка, а дочери — в костюмах тыкв. Маленький Николас выбрал спортивную форму, видимо, вдохновившись любимым футболистом.
Поклонники пришли в восторг от свежего фото Курниковой, отметив, что дети с возрастом становятся всё больше похожими на родителей.
Напомним, в августе инсайдер сообщил, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас ждут четвёртого ребёнка. Близкие пары подтвердили радостную новость, отметив, что будущие родители «полны надежд» и счастливы снова стать мамой и папой. Предполагается, что малыш появится на свет уже в конце года.
Анна Курникова и Энрике Иглесиас начали встречаться в конце 2001 года, познакомившись во время съёмок одного из его клипов. Несколько лет назад появились сведения, что пара тайно поженилась спустя 22 года отношений. Сейчас спортсменка и певец воспитывают троих детей — двойняшек Николаса и Люси и дочь Марию.