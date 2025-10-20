Беременная Анна Курникова поделилась редким фото с детьми от Энрике Иглесиаса

Публикации Анны Курниковой в её личном блоге в Instagram встречаются крайне редко. Последний раз она выкладывала фото Энрике Иглесиаса с детьми летом 2924 года. А предыдущие фото датируются маем 2022 года. И вот спортсменка прервала молчание, показав редкий кадр с подросшими детьми. На снимке Анна вместе с двойняшками Николасом и Люси, а также младшей дочерью Марией позирует в костюмах на Хэллоуин.