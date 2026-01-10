"Останетесь без глаз": в Риге женщина с ножом угрожала пассажирам автобуса

Несколько жителей сообщают, что видели эту женщину и ранее. «Я видела, как она ходила по улицам Риги и громко кричала», — отмечает Юлия. «Два дня назад женщина, которая сильно похожа на эту даму, ехала со мной в одном автобусе и время от времени начинала смеяться», — рассказывает Юлия. А Александра возмущается тем, что никто не сообщил о случившемся в полицию. «Все только ужасаются произошедшему в социальных сетях и распространяют слухи о бездействии правоохранителей. Но при этом никто так и не позвонил в полицию», — делает вывод Александра.