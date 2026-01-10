"Останетесь без глаз": в Риге женщина с ножом угрожала пассажирам автобуса
В начале недели нескольких рижан в 24-м автобусе напугала неадекватная женщина, у которой в руках был нож. "Я могу не выдержать. Вы останетесь без глаз", — угрожала женщина пассажирам.
Мужчина, запечатлевший произошедшее, отмечает, что заметил женщину, потому что она уже при посадке в автобус кричала и плевалась. «Сначала мы подумали, что это просто неадекватная дамочка, поэтому мы ее игнорировали. [...] Мы не стали с ней спорить потому, что она была женщиной. Если бы с нами так разговаривал мужчина... это уже было бы другое дело», — пишет в Facebook Артем.
Мужчина объясняет, что женщина «прицепилась» к нему и его другу потому, что «ей не понравилось, как они на нее посмотрели». «Женщина пыталась на меня напасть, но мы в тот момент даже не заметили, что у нее в руках нож. [...] Мы заметили это только выходя из автобуса. Сейчас, конечно, ситуация выглядит в другом свете», — признает Артем.
Несколько жителей сообщают, что видели эту женщину и ранее. «Я видела, как она ходила по улицам Риги и громко кричала», — отмечает Юлия. «Два дня назад женщина, которая сильно похожа на эту даму, ехала со мной в одном автобусе и время от времени начинала смеяться», — рассказывает Юлия. А Александра возмущается тем, что никто не сообщил о случившемся в полицию. «Все только ужасаются произошедшему в социальных сетях и распространяют слухи о бездействии правоохранителей. Но при этом никто так и не позвонил в полицию», — делает вывод Александра.
Rīgas satiksme подтверждает, что узнала о произошедшем только после того, как видео с женщиной было опубликовано в социальных сетях. Компания выражает благодарность жителям, чьи точные указания помогли идентифицировать транспортное средство и получить видеоматериалы о случившемся. «Они будут переданы для дальнейших действий, чтобы такое поведение не осталось без последствий», — сообщают в Rīgas satiksme.
Между тем представитель компании Байба Барташевича-Фелдмане в передаче «Degpunktā» призывает пассажиров сообщать о неадекватных попутчиках, потому что «в момент, когда эти люди выходят и мы можем облегченно вздохнуть, вероятно, что очень скоро они доставят такие же головные боли кому-то другому». Барташевича-Фелдмане указывает, что при обращении важно назвать номер транспортного средства и точное время, так как это позволит быстро выяснить, что произошло в салоне, и просмотреть записи с камер видеонаблюдения.