ФОТО: 50-летний Энрике Иглесиас впервые показал всех четверых детей от Анны Курниковой
Испанский певец Энрике Иглесиас удивил поклонников редким семейным снимком — на фото впервые запечатлены все четверо его детей.
Певец, известный тем, что тщательно оберегает свою личную жизнь от посторонних глаз, запечатлел спонтанный момент: его дети отдыхают на лодке, а на заднем плане сверкает ярко-голубая вода. На снимке дети сидят рядом друг с другом и улыбаются в камеру, в то время как старшая дочь Люсия держит на руках самого младшего малыша, а их на свой телефон снимает мама Анна Курникова (44).
Этот душевный кадр дает небольшой взгляд на жизнь Энрике вне софитов, где семья, безусловно, занимает главное место. Поклонники сразу начали комментировать, как сильно выросли дети, и многие отметили, что звезда крайне редко делится их фотографиями.
Певец воспитывает детей вместе с бывшей теннисисткой Анной Курниковой, и пара выстроила спокойную жизнь вдали от давления славы.
Анна и Энрике стали родителями в 2017 году, когда на свет появились их близнецы — сын Николас и дочь Люсия.
«Невероятно видеть, какая она замечательная мама. Невероятно наблюдать, как она становится такой, когда включается материнский инстинкт», — говорил Энрике о своей многолетней партнерше в 2018 году.
Пара расширила свою семью в январе 2020 года, когда родился их третий ребенок — дочь Мэри. А семья из пяти человек стала семьей из шести, когда 17 декабря 2025 года у них появился четвертый ребенок, имя которого они пока не раскрывают.
Несмотря на то, что на протяжении лет появлялись слухи о том, что пара могла тайно пожениться — в том числе после того, как в 2004 году на турнире World Tennis Match на пальце Анны заметили большое розовое кольцо, вызвавшее разговоры о помолвке, — за 24 года отношений они так и не вступили в брак.
«Я никогда не выйду замуж», — сказала Анна в 2008 году журналу People, добавив, что «все в порядке». Спустя несколько лет Энрике также подтвердил, что у них нет планов на свадьбу: «Я никогда не думал, что это что-то изменит. Возможно, потому что мои родители развелись, но я не считаю, что любишь кого-то сильнее из-за бумажки. В наше время это уже не табу — иметь детей и не быть в браке. Самое главное — быть хорошим родителем, и все».