Кафе вместо мечети: мусульмане в Латвии находят решение, которое многим не по нраву
В последние годы Латвия сталкивается с ростом числа иммигрантов из мусульманских стран, что обостряет вопросы межнациональных отношений. Отсутствие официальных мечетей вызывает напряжение, а попытки властей игнорировать проблему лишь усиливают противостояние между сторонниками мультикультурности и правыми консервативными силами.
В Латвии уже не первый год продолжается острая дискуссия о строительстве мечети, которая могла бы служить духовным центром для мусульманской общины. На фоне увеличивающегося числа иммигрантов, прибывающих из стран Ближнего Востока, потребность в таком пространстве становится все более актуальной. Однако этому активно противодействуют национал-консервативные и правые политические силы, стремящиеся закрепить законодательный запрет на строительство исламских культовых объектов.
В социальных сетях появилось видео, из которого ясно, как приезжие мусульмане решают этот вопрос. Судя по комментариям, ролик снят в районе Саркандаугава, вблизи конца улицы Дунтес. На кадрах видно большое скопление людей возле здания с вывеской кафе Širhans. Как предполагается, внутри происходило религиозное собрание, скорее всего, связанное с одним из мусульманских обрядов. На второй части видео — выходящие из здания сотни людей, заполнившие прилегающую территорию.
Эти кадры вызвали бурную реакцию в интернете и СМИ. Некоторые пользователи выразили беспокойство по поводу "геттоизации" отдельных районов столицы, другие — подчеркнули отсутствие адекватной инфраструктуры для религиозных нужд растущей мусульманской общины. В то же время радикально настроенные круги восприняли происходящее как угрозу "традиционному латвийскому образу жизни".
Согласно Конституции Латвии, свобода вероисповедания гарантирована каждому. Однако на практике представители исламской общины сталкиваются с рядом ограничений — от отсутствия официально признанных молитвенных домов до общественного давления и стигматизации. Видео ясно показывает, что Латвия стоит на перекрестке: либо она выберет путь интеграции, либо столкнется с все более острым социальным расколом.