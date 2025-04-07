Кафе вместо мечети: мусульмане в Латвии находят решение, которое многим не по нраву

В Латвии уже не первый год продолжается острая дискуссия о строительстве мечети, которая могла бы служить духовным центром для мусульманской общины. На фоне увеличивающегося числа иммигрантов, прибывающих из стран Ближнего Востока, потребность в таком пространстве становится все более актуальной. Однако этому активно противодействуют национал-консервативные и правые политические силы, стремящиеся закрепить законодательный запрет на строительство исламских культовых объектов.