Зрительница концерта A-Europa: "Артур Дубокс, спасибо за двуязычность"
Недавно на летней эстраде в Саукрасты состоялся концерт группы "A-Europa". Несмотря на сомнения, идти или нет, одна из зрительниц все же решила посетить выступление и позже поделилась своими впечатлениями в социальных сетях.
«Долго решала идти или нет, но решила, что все же нужно выйти на культурное мероприятие. В результате я получила кучу положительных впечатлений и эмоций!» — призналась она.
По ее словам, солист группы Артур Дубокс смог завести публику буквально с первых песен. «Артур Дубокс разгонял концерт по нарастающей, и уже на третей-четвертой песне народ повскакивал со своих мест и бросился к сцене танцевать. И никто не сел до конца концерта!» — рассказала зрительница.
Особое впечатление на нее произвело то, что Дубокс не отказался исполнять русские варианты своих песен. «Меня впечатлило, что я, оказывается, знаю тексты песен на обоих языках. А на музыку одной из песен легко ложится текст группы "Руки вверх!". Отдельная личная благодарность Артуру за двуязычность — для меня это стало очень приятным сюрпризом. Как будто меня тоже заметили и со мной не побоялись заговорить и спеть на моем родном языке», — написала она.
Зрительница отметила, что публика активно поддерживала артистов: «При этом все хором подпевали на обоих языках! Это было так круто, билингвально и интеграционно! За это отдельное — cepuru nost!»
В заключение зрительница подчеркнула, что считает важным выразить благодарность артисту: «В последнее время все меньше положительных текстов и слов благодарности, поэтому я решила искренне, от всей души поблагодарить Артура Дубокс за вчерашний концерт и такое профессиональное и доброе отношение к зрителю. Спасибо!»