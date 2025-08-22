Зрительница концерта A-Europa: "Артур Дубокс, спасибо за двуязычность"

Особое впечатление на нее произвело то, что Дубокс не отказался исполнять русские варианты своих песен. «Меня впечатлило, что я, оказывается, знаю тексты песен на обоих языках. А на музыку одной из песен легко ложится текст группы "Руки вверх!". Отдельная личная благодарность Артуру за двуязычность — для меня это стало очень приятным сюрпризом. Как будто меня тоже заметили и со мной не побоялись заговорить и спеть на моем родном языке», — написала она.