Ворует, пугает детей и издевается! Что делает полиция, чтобы наказать пранкера в розовых шортах?

В начале августа он снова попал в поле зрения СМИ, на этот раз снимая момент, когда медики Службы неотложной медицинской помощи боролись за жизнь 18-летней девушки, которую, к сожалению, не удалось спасти. Тревожные события происходили в Плявниеках, где ночью нашли 18-летнюю девушку и парня. Оба употребляли наркотики. Парень, лежавший рядом с девушкой, в какой-то момент пришел в себя и смог дойти до машины скорой помощи. Пока врачи боролись за жизнь девушки, рядом нашлись молодые люди, которые хулиганили прямо в машине скорой помощи. Один залез в машину и начал снимать с себя футболку, а другой снимал видео для TikTok.