Ворует, пугает детей и издевается! Что делает полиция, чтобы наказать пранкера в розовых шортах?
В Риге продолжает свои пранк-выходки молодой человек, чье поведение шокирует общество и вызывает непонимание - почему Государственная полиция до сих пор не остановила этого провокатора. Один из последних инцидентов произошел в магазине Maxima, где он, взяв еду, сразу же ее съел.
Эти новые нарушения добавляются к целой серии прежних выходок. В начале июля полураздетый парень прыгал с постамента Памятника свободы под песню «Катюша». Видео появилось в соцсетях TikTok и X. Полиция оценивает его действия, так как они связаны с агрессивной военной символикой.
Vēl viens krievu mentalais okupants. Šādi sāk nekontrolēti mizt bikses kād viņi stāv policijas priekšā. pic.twitter.com/Pfs3insvvk— Nikita Klimentjevs🇱🇻 (@latvianomerta) July 6, 2025
Позже в июле он удивил посетителей торгового центра Spice в Риге — широко улыбаясь и показывая окружающим вызывающие жесты, он прыгнул в аквариум торгового центра. Его действия были сняты на видео длительностью около 15 секунд и опубликованы в TikTok. Пока сам пранкер, который, среди прочего, за деньги предлагает желающим свои откровенные фотографии на платформе OnlyFans, казался гордым своими поступками, окружающие были не так воодушевлены. На видео заметно, как мать пытается прикрыть глаза своему маленькому ребенку, чтобы тот не видел происходящего.
В начале августа он снова попал в поле зрения СМИ, на этот раз снимая момент, когда медики Службы неотложной медицинской помощи боролись за жизнь 18-летней девушки, которую, к сожалению, не удалось спасти. Тревожные события происходили в Плявниеках, где ночью нашли 18-летнюю девушку и парня. Оба употребляли наркотики. Парень, лежавший рядом с девушкой, в какой-то момент пришел в себя и смог дойти до машины скорой помощи. Пока врачи боролись за жизнь девушки, рядом нашлись молодые люди, которые хулиганили прямо в машине скорой помощи. Один залез в машину и начал снимать с себя футболку, а другой снимал видео для TikTok.
Общество задается вопросом, почему Государственная полиция до сих пор не предприняла более решительных мер. Многие считают, что полиция не в состоянии справиться с этим человеком. Один из пользователей X написал: «Вся Государственная полиция Латвии не может справиться с одним худиганом? Кто в ГП за это отвечает? Беспомощное учреждение. Это нормально?»
Kur ir mūsu memļaku @Valsts_policija ? Vēl šis deģenerāts Ņikita Mihejevs nav arestēts? 🤔Vandālisms katru dienu, pats sevi filmē un mīļuki no VP neko nespēj nedēļām, nožēlojami. Kas, sabiedrībai jāspriež liņča tiesa? Kur jūs memši esat no VP? pic.twitter.com/rQjWJez5b2— Cardinalis Ravus (@CardinalisRavus) August 19, 2025
Государственная полиция комментирует, что этот человек уже попал в их поле зрения, проведены профилактические беседы и начаты несколько процессов по административным правонарушениям. Однако общество все еще ждет более конкретных шагов и ответа, какое наказание понесет этот молодой человек за свои действия.