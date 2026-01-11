Прямо в центре Риги открывается новая ветеринарная клиника
15 января в Риге откроется новая ветклиника Dr. Vet - обещают новейшие лечебные технологии и снижение стресса у животных.
Во время открытия представители клиники продемонстрируют новейшие лечебные технологии и расскажут о современном подходе к диагностике и лечению, а также о том, как обеспечивается дружелюбный к животным уход, снижающий стресс. Также будут представлены помещения клиники и пройдет мастер-класс, на котором специалисты поделятся советами, как в повседневной жизни уменьшать стресс у домашних питомцев.
Новая клиника откроется 15 января в 12:00 по адресу: Рига, ул. Кришьяня Валдемара, 118.
Ранее LETA сообщала, что управляющая клиникой компания SIA Vet Care зарегистрирована в феврале 2025 года, ее основной капитал — 5000 евро. Vet Care принадлежит инвестиционному фонду ветеринарных клиник в Центральной и Восточной Европе IAM Petcare Growth Fund, свидетельствует информация Firmas.lv.
В компании пояснили, что IAM Petcare Growth Fund, которым управляет инвестиционная компания 1 Asset Management, с 2022 года инвестирует в ветеринарные клиники. В Польше и Румынии фонд работает под брендом LuxVet, а в странах Балтии — под брендом Dr. Vet.
Сейчас Dr. Vet Group управляет 14 ветеринарными клиниками в странах Балтии: 12 находятся в Литве, а также по одной — в Эстонии и Латвии. В Литве работают три больницы для домашних животных, а также недавно в Вильнюсе открылся центр стоматологии для питомцев.