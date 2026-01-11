В Латвии впервые пройдет крупнейший в мире фестиваль тромбонистов: приедут более 500 музыкантов и педагогов
Этим летом в Латвии впервые пройдет крупнейший в мире профессиональный форум, посвященный тромбонистам, — Международный фестиваль тромбона.
Это самое значимое в мире мероприятие, посвященное тромбону, которое ежегодно проходит в другой стране. В этом году фестиваль впервые состоится в Восточной Европе. Организаторы отмечают, что это, вероятно, станет крупнейшим фестивалем исполнителей на одном инструменте, который когда-либо проходил в Латвии.
Фестиваль пройдет с 29 июля по 1 августа и соберет более 500 тромбонистов, педагогов, композиторов и профессионалов музыкальной индустрии из разных стран.
Основные площадки — Дом Латвийского общества в Риге и Латвийская музыкальная академия имени Язепса Витола, отдельные концерты также планируются в Рижском Домском соборе.
В программе заявлено участие артистов и композиторов мирового уровня, в том числе шведского тромбониста Кристиана Линдберга, нидерландского композитора и дирижера Йохана де Мейя, а также других международно признанных солистов, педагогов и джазовых музыкантов. Список участников будет дополняться с учетом сезонной занятости ведущих оркестров мира.
Участие в фестивале подтвердили и несколько латвийских профессиональных коллективов, включая Лиепайский симфонический оркестр, биг-бенд Латвийского радио и оркестр Земессардзе Латвийской Республики.
Программа фестиваля включает гала-концерты с симфоническим оркестром, биг-бэндом и духовым оркестром, концерты камерной музыки, мастер-классы для молодых музыкантов и профессионалов, международные конкурсы в сольных, ансамблевых и джазовых категориях, а также панельные дискуссии и выставки музыкальных инструментов. Часть мероприятий будет открыта и для широкой публики.