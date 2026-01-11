В Латвии впервые пройдет крупнейший в мире фестиваль тромбонистов: приедут более 500 музыкантов и педагогов

Это самое значимое в мире мероприятие, посвященное тромбону, которое ежегодно проходит в другой стране. В этом году фестиваль впервые состоится в Восточной Европе. Организаторы отмечают, что это, вероятно, станет крупнейшим фестивалем исполнителей на одном инструменте, который когда-либо проходил в Латвии.