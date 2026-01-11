Пособие на погребение в Аугшдаугавском крае увеличивают ради снижения неравенства в трудный момент.
В Латвии
Сегодня 16:41
В Аугшдаугавском крае признали: 500 евро на похороны не хватает - пособие увеличивают
В Аугшдаугавском крае пособие на погребение, выделяемое самоуправлением, в дальнейшем составит 650 евро.
В самоуправлении отмечают, что нынешний размер пособия на погребение — 500 евро — недостаточен, так как не покрывает существенные расходы, связанные с похоронами: оплату услуг, транспорта, необходимых принадлежностей и других обязательных затрат.
В 2024 году на пособия на погребение было израсходовано 25 833 евро, за 11 месяцев 2025 года — 19 628 евро. Подсчитано, что после увеличения пособия в этом году самоуправлению дополнительно понадобится 7350 евро, если число случаев останется на уровне 2025 года.
Местные власти подчеркивают, что такая поддержка позволяет людям с низкими доходами обеспечить похороны близкого человека, а также помогает снизить неравенство в экстренной жизненной ситуации.