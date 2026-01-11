В Аугшдаугавском крае признали: 500 евро на похороны не хватает - пособие увеличивают

В 2024 году на пособия на погребение было израсходовано 25 833 евро, за 11 месяцев 2025 года — 19 628 евро. Подсчитано, что после увеличения пособия в этом году самоуправлению дополнительно понадобится 7350 евро, если число случаев останется на уровне 2025 года.