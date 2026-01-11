История с испорченным паспортом: airBaltic отказывается брать на себя ответственность

Как указано в ответе airBaltic: в соответствии с действующим порядком багажные бирки не наклеиваются внутри паспортов или других удостоверяющих личность документов. В случаях, когда у пассажира уже есть посадочный талон, багажная бирка выдается отдельно. В свою очередь, если посадочный талон распечатывается в аэропорту, бирка наклеивается на посадочный талон, а не на паспорт. Авиакомпания подчеркивает, что эта практика последовательно соблюдается в повседневной работе, чтобы предотвратить риск повреждения документов.