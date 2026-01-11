История с испорченным паспортом: airBaltic отказывается брать на себя ответственность
Пассажирка airBaltic потребовала компенсацию после того, как обнаружила багажную бирку, наклеенную внутри ее паспорта. Авиакомпания заявляет, что не нарушала правил и не видит оснований брать ответственность за повреждение документа.
Реагируя на инцидент с паспортом пассажирки, вызвавший широкий резонанс в социальных сетях, airBaltic предоставила свой официальный ответ.
Пассажирка, которая путешествовала в Ниццу и позднее обнаружила, что в ее паспорт была вклеена багажная бирка, утверждает, что авиакомпания отказалась брать на себя какую-либо ответственность за повреждение документа.
Как указано в ответе airBaltic: в соответствии с действующим порядком багажные бирки не наклеиваются внутри паспортов или других удостоверяющих личность документов. В случаях, когда у пассажира уже есть посадочный талон, багажная бирка выдается отдельно. В свою очередь, если посадочный талон распечатывается в аэропорту, бирка наклеивается на посадочный талон, а не на паспорт. Авиакомпания подчеркивает, что эта практика последовательно соблюдается в повседневной работе, чтобы предотвратить риск повреждения документов.
Пассажирка комментирует, что, несмотря на разъяснения авиакомпании, она по-прежнему ожидает компенсацию за поврежденный паспорт, подчеркивая, что предложенное решение ее не удовлетворяет. Она также признает, что похожий опыт был у нескольких других путешественников, что вызывает вопросы о порядке обращения с документами в аэропортах.
airBaltic до сих пор утверждает, что рассмотрит поданную жалобу и предоставит ответ в индивидуальном порядке, однако последняя информация свидетельствует о том, что компания не видит оснований для принятия ответственности в данном случае.