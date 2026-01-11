Битва за свет в Дарзини: как мамы с колясками и школьники выживают на неосвещенных улицах Риги
В микрорайоне Дарзини пешеходам чаще всего приходится передвигаться в темноте. Освещение есть только на главных проезжих улицах. Жители надеются на улучшения, однако в самоуправлении пока ничего не обещают.
В зимний период, когда темного времени суток больше, чем светлого, особенно важен свет — и на улицах, и на пешеходных дорожках, чтобы передвижение было безопасным и комфортным. Проблему недостаточного освещения подняла одна из рижанок, недовольная ситуацией в Дарзини: фонари на главной улице есть, но свет полноценно не попадает на пешеходную дорожку, сообщает LSM.lv.
В Дарзини на улице Тайснас с одной стороны стоят фонари, а с другой проходит пешеходный тротуар. Свет от фонарей до тротуара не доходит, потому что его перекрывают деревья. Поэтому в темноте вынуждены ходить и дети по пути в учебные заведения, и молодые мамы с колясками, и все, кто выходит на прогулку.
Передача Латвийского телевидения «4. studija» поговорила с местными жителями, чтобы узнать их мнение об освещении.
«Поставить небольшие фонари на высоте двух-трех метров — чтобы пешеходам было удобнее идти. От этих фонарей особой пользы нет. Но было бы очень хорошо, если бы был свет именно для пешеходов. Эти — скорее для машин. И они такие… тусклые», — сказал житель района Виестурс.
Еще большие проблемы, по словам жителей, — на боковых улицах.
«В Дарзини вообще нет фонарей. Я, например, живу дальше — на 36-й линии. Там вообще ничего нет — ни асфальта, ни фонарей. Сейчас я езжу на велосипеде, так проще добраться домой, но когда нужно идти на работу — просто бредешь по лужам, света нет никакого», — рассказал Виестурс.
LTV убедилось, что рядом с главной улицей не было ни одного фонаря: жители передвигаются в полной темноте. Не видно ни луж, ни предметов, о которые можно споткнуться. Возможно, это один из минусов жизни на территории Риги, которая постепенно из зоны садовых участков превращается в жилой район: улиц стало больше, а освещение нужно обеспечивать на очень большой территории, поэтому приоритет отдают только наиболее важным местам.
«В первую очередь мы смотрим на улицы, где освещение необходимо по соображениям безопасности. Список формируется исходя из этого критерия», — сказала координатор проектов внешней коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле.
Сколько еще жителям Дарзини ждать освещения и на небольших улицах, и на упомянутой пешеходной дорожке, в самоуправлении сказать не могут. При этом там добавляют, что жители могут рассчитывать хотя бы на освещение новой спортивной площадки, где можно будет заниматься и в темное время суток.