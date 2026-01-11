Битва за свет в Дарзини: как мамы с колясками и школьники выживают на неосвещенных улицах Риги

LTV убедилось, что рядом с главной улицей не было ни одного фонаря: жители передвигаются в полной темноте. Не видно ни луж, ни предметов, о которые можно споткнуться. Возможно, это один из минусов жизни на территории Риги, которая постепенно из зоны садовых участков превращается в жилой район: улиц стало больше, а освещение нужно обеспечивать на очень большой территории, поэтому приоритет отдают только наиболее важным местам.