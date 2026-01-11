Битва за свет в Дарзини: как мамы с колясками и школьники выживают на неосвещенных улицах Риги
фото: Shutterstock
Дарзини.
В Латвии

Битва за свет в Дарзини: как мамы с колясками и школьники выживают на неосвещенных улицах Риги

Отдел новостей

Lsm.lv / Otkrito.lv

В микрорайоне Дарзини пешеходам чаще всего приходится передвигаться в темноте. Освещение есть только на главных проезжих улицах. Жители надеются на улучшения, однако в самоуправлении пока ничего не обещают.

В зимний период, когда темного времени суток больше, чем светлого, особенно важен свет — и на улицах, и на пешеходных дорожках, чтобы передвижение было безопасным и комфортным. Проблему недостаточного освещения подняла одна из рижанок, недовольная ситуацией в Дарзини: фонари на главной улице есть, но свет полноценно не попадает на пешеходную дорожку, сообщает LSM.lv.

В Дарзини на улице Тайснас с одной стороны стоят фонари, а с другой проходит пешеходный тротуар. Свет от фонарей до тротуара не доходит, потому что его перекрывают деревья. Поэтому в темноте вынуждены ходить и дети по пути в учебные заведения, и молодые мамы с колясками, и все, кто выходит на прогулку.

фото: скриншот LSM
Дети идут в школу в темноте, мамы катят коляски на ощупь.
Дети идут в школу в темноте, мамы катят коляски на ощупь.

Передача Латвийского телевидения «4. studija» поговорила с местными жителями, чтобы узнать их мнение об освещении. 

«Поставить небольшие фонари на высоте двух-трех метров — чтобы пешеходам было удобнее идти. От этих фонарей особой пользы нет. Но было бы очень хорошо, если бы был свет именно для пешеходов. Эти — скорее для машин. И они такие… тусклые», — сказал житель района Виестурс.

Еще большие проблемы, по словам жителей, — на боковых улицах.

«В Дарзини вообще нет фонарей. Я, например, живу дальше — на 36-й линии. Там вообще ничего нет — ни асфальта, ни фонарей. Сейчас я езжу на велосипеде, так проще добраться домой, но когда нужно идти на работу — просто бредешь по лужам, света нет никакого», — рассказал Виестурс.

LTV убедилось, что рядом с главной улицей не было ни одного фонаря: жители передвигаются в полной темноте. Не видно ни луж, ни предметов, о которые можно споткнуться. Возможно, это один из минусов жизни на территории Риги, которая постепенно из зоны садовых участков превращается в жилой район: улиц стало больше, а освещение нужно обеспечивать на очень большой территории, поэтому приоритет отдают только наиболее важным местам.

фото: скриншот LSM
В Дарзини вечером как в лесу...
В Дарзини вечером как в лесу...

«В первую очередь мы смотрим на улицы, где освещение необходимо по соображениям безопасности. Список формируется исходя из этого критерия», — сказала координатор проектов внешней коммуникации Рижского самоуправления Иева Грисле.

Сколько еще жителям Дарзини ждать освещения и на небольших улицах, и на упомянутой пешеходной дорожке, в самоуправлении сказать не могут. При этом там добавляют, что жители могут рассчитывать хотя бы на освещение новой спортивной площадки, где можно будет заниматься и в темное время суток.

Темы

РигаLTVДарзиниLSM

Другие сейчас читают