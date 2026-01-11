В инфлюенсеры пойду - пусть меня научат! Курсы для желающих от 15 до 25 лет стартуют уже скоро
Бизнес‑школа Turība запускает полугодовую «Академию инфлюенсеров» для молодежи 15–25 лет, предлагая обучение созданию контента, развитию личного бренда и работе с соцсетями.
Бизнес-школа Turība внедрит новую образовательную инициативу «Академия инфлюенсеров» для молодежи в возрасте от 15 до 25 лет, сообщило агентству LETA учебное заведение. Программа предназначена для молодых людей, которые интересуются социальными сетями, созданием контента, развитием личного бренда и возможностями цифровой карьеры. Академия будет проходить в течение полугода, один раз в месяц, сочетая очные и онлайн-занятия.
Участники будут изучать создание контента, стратегии работы в социальных сетях, развитие личного бренда и сотрудничество с брендами, а также познакомятся с правовыми основами создания контента и значением ответственного влияния в цифровой среде. Занятия будут вести известные в Латвии инфлюенсеры, профессиональные создатели контента, а также эксперты в сфере маркетинга и коммуникаций.
Прием заявок продлится до 25 января. Первое занятие запланировано на 31 января в бизнес-школе Turība в Риге, а последующие занятия будут проходить также в онлайн-формате. Программа завершится в мае очным мероприятием.
Участие в программе для молодежи в возрасте от 15 до 19 лет будет бесплатным, а для участников в возрасте от 20 до 25 лет установлена плата в размере 25 евро. Организаторы сообщили, что для первых 20 зарегистрировавшихся участников в этой возрастной группе плата взиматься не будет.