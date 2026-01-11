В инфлюенсеры пойду - пусть меня научат! Курсы для желающих от 15 до 25 лет стартуют уже скоро
Отдел новостей

LETA / Otkrito.lv

Бизнес‑школа Turība запускает полугодовую «Академию инфлюенсеров» для молодежи 15–25 лет, предлагая обучение созданию контента, развитию личного бренда и работе с соцсетями.

Бизнес-школа Turība внедрит новую образовательную инициативу «Академия инфлюенсеров» для молодежи в возрасте от 15 до 25 лет, сообщило агентству LETA учебное заведение. Программа предназначена для молодых людей, которые интересуются социальными сетями, созданием контента, развитием личного бренда и возможностями цифровой карьеры. Академия будет проходить в течение полугода, один раз в месяц, сочетая очные и онлайн-занятия.

Участники будут изучать создание контента, стратегии работы в социальных сетях, развитие личного бренда и сотрудничество с брендами, а также познакомятся с правовыми основами создания контента и значением ответственного влияния в цифровой среде. Занятия будут вести известные в Латвии инфлюенсеры, профессиональные создатели контента, а также эксперты в сфере маркетинга и коммуникаций.

Прием заявок продлится до 25 января. Первое занятие запланировано на 31 января в бизнес-школе Turība в Риге, а последующие занятия будут проходить также в онлайн-формате. Программа завершится в мае очным мероприятием.

Участие в программе для молодежи в возрасте от 15 до 19 лет будет бесплатным, а для участников в возрасте от 20 до 25 лет установлена плата в размере 25 евро. Организаторы сообщили, что для первых 20 зарегистрировавшихся участников в этой возрастной группе плата взиматься не будет.

