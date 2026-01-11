В инфлюенсеры пойду - пусть меня научат! Курсы для желающих от 15 до 25 лет стартуют уже скоро

Участие в программе для молодежи в возрасте от 15 до 19 лет будет бесплатным, а для участников в возрасте от 20 до 25 лет установлена плата в размере 25 евро. Организаторы сообщили, что для первых 20 зарегистрировавшихся участников в этой возрастной группе плата взиматься не будет.