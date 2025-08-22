ВИДЕО: в Риге у заправки произошла драка между велосипедистами и автовладельцем
В социальных сетях распространилось видео конфликта, который вспыхнул на улице Пернавас в Риге, возле автозаправочной станции. По кадрам видно, что спор между велосипедистами и, предположительно, водителями автомобилей быстро перерос в драку. В стычку вмешались и другие люди — один из участников использовал свой велосипед как оружие.
Причины конфликта пока неизвестны, но инцидент вызвал широкий резонанс и активные обсуждения в соцсетях. Некоторые пользователи указывают, что подобные конфликты часто возникают из-за того, что велосипедисты во время тренировок передвигаются колоннами по дорогам, занимая целую полосу движения. «Особая порода — "спортсмены мечты", которых не интересуют правила дорожного движения и собственные обязанности», — пишет один из комментаторов.
Другие шутят, что после такого инцидента велосипед можно будет включить в список холодного оружия и покупать только по охотничьей лицензии.
Однако есть и более взвешенные мнения. Велосипедисты отмечают, что бросаться своим велосипедом бессмысленно, ведь он может стоить дороже, чем автомобиль, против которого направлена агрессия. Кроме того, специалисты напоминают: крепления на велообуви могут быть очень опасными и в случае потасовки привести даже к трагическим последствиям.
Многие автолюбители указывают, что велосипедисты нередко чувствуют себя «полноценным транспортом», занимая всю полосу и двигаясь со скоростью около 30 км/ч, чем раздражают водителей.
В то же время звучат и противоположные голоса. «Уважаемые водители! Прежде чем указывать и тем более нападать на велосипедистов, научитесь сами соблюдать правила. Многие из вас не останавливаются даже перед пешеходным переходом и едут почти на людей — так спешат», — пишет один из участников дискуссии.