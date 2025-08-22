ВИДЕО: в Риге у заправки произошла драка между велосипедистами и автовладельцем

В то же время звучат и противоположные голоса. «Уважаемые водители! Прежде чем указывать и тем более нападать на велосипедистов, научитесь сами соблюдать правила. Многие из вас не останавливаются даже перед пешеходным переходом и едут почти на людей — так спешат», — пишет один из участников дискуссии.