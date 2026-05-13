Леди в белом! 92-летняя Джоан Коллинз превратила открытие Каннского кинофестиваля в свой триумф
Легендарная актриса Джоан Коллинз вышла на красную дорожку Каннского кинофестиваля в роскошном белом платье и мгновенно затмила даже самых молодых звезд вечера.
На Лазурном побережье Франции стартовал 79-й Каннский кинофестиваль, и главным украшением церемонии открытия для многих стало появление легендарной Джоан Коллинз. 92-летняя актриса вышла на красную дорожку так эффектно, что моментально приковала к себе все внимание фотографов и гостей вечера.
Для своего триумфального выхода звезда сериала «Династия» выбрала роскошное белоснежное платье Stephane Rolland с открытыми плечами и длинным шлейфом. Главным акцентом наряда стал сложный объемный декор на лифе: крупные архитектурные воланы напоминали лепестки гигантского цветка и создавали по-настоящему театральный силуэт.
Образ выглядел одновременно торжественно и драматично. Контраст к нежному белому платью добавили длинные черные оперные перчатки, которые сделали аутфит еще более кинематографичным. Наряд дополнили сверкающие бриллиантовые украшения — массивное колье и длинные серьги, переливавшиеся в свете вспышек.
На фото особенно заметно, насколько уверенно и органично Джоан Коллинз держалась перед камерами. Актриса позировала с прямой осанкой и мягкой улыбкой, словно напоминая, что настоящий голливудский шик не подчиняется возрасту.