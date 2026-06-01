Хулигану повезло: участнику скандальной драки на улице Йомас в Юрмале смягчили обвинение
Пострадавший в драке, произошедшей в выходные во время праздника на улице Йомас в Юрмале, выписан из больницы, а начатая полицией проверка переквалифицирована по другой статье, в связи с чем нападавшему теперь грозит более мягкая ответственность.
Как ранее сообщал Otkrito.lv, в минувшие выходные во время Курортного праздника в Юрмале на улице произошла массовая драка. В социальных сетях было опубликовано видео очевидца, на котором видно, как мужчины дерутся, другие призывают их прекратить драку, а один мужчина с окровавленным лицом после ударов по голове падает на землю и теряет сознание.
Государственная полиция первоначально сообщила, что в субботу был задержан один человек и начат уголовный процесс по факту умышленного причинения тяжких телесных повреждений.
В понедельник Государственная полиция уточнила, что пострадавший в драке мужчина 1998 года рождения был доставлен в Клиническую университетскую больницу имени Страдиня, где медики не выявили у него тяжких телесных повреждений. После обследования пострадавший был выписан из медицинского учреждения. В связи с этим уголовный процесс был переквалифицирован на статью о хулиганстве, если оно связано с причинением телесных повреждений потерпевшему. Задержанный молодой человек родился в 2006 году.
Уголовный закон за умышленное причинение тяжких телесных повреждений предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и пробационного надзора на срок до трех лет. В свою очередь, за хулиганство предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, пробационного надзора, общественных работ или денежного штрафа.