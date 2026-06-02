"Скандал с лесопромышленниками раздут искусственно!" - считает президент Латвийской ассоциации производителей и торговцев лесоматериалами
Президент Латвийской ассоциации производителей и торговцев лесоматериалами Янис Апситис заявил порталу Jauns.lv, что, по его мнению, так называемый «скандал с лесопромышленниками», из-за которого государство якобы потеряло 49,4 миллиона евро, является «искусственно раздутым» и «не соответствует действительности».
В Латвии уже долгое время идут острые дискуссии вокруг так называемого скандала с лесопромышленниками, который привел к освобождению от должности министра земледелия Арманда Краузе и отставке директора Государственной канцелярии Райвиса Кронбергса.
В то время как в обнародованной 21 мая ревизии Госконтроля утверждается, что в результате решения, инициированного Министерством земледелия (МЗ) — а именно снижения в 2023 году цен на пиловочные бревна ели и сосны II сорта компании Latvijas Valsts meži (LVM) — доходы государства в период с 2024 по 2026 год сократились на 49,4 миллиона евро, Янис Апситис подчеркивает, что подобные заявления являются нонсенсом.
Рынок лесопромышленности исказила пандемия Covid-19
Янис Апситис указывает, что в конце 2021 года завершился предыдущий долгосрочный трехлетний договор между покупателями круглого лесоматериала и Latvijas valsts meži. «Уже более десяти лет эта система строилась на тесном сотрудничестве между Федерацией лесопромышленности, в состав которой входит наша ассоциация, и Latvijas valsts meži», — говорит Апситис. — «Так было всегда».
«Однако с началом следующего периода в конце 2021 года был организован новый трехлетний аукцион, на котором LVM полностью изменила формулу механизма ценообразования и абсолютно все параметры того, как будут рассчитываться цены и применяться индексы», — поясняет представитель отрасли.
«Этот аукцион проходил в то время, когда мир охватила пандемия Covid-19, вызвавшая скачок спроса и рыночных цен: люди хотели расширять жилье и инвестировать в недвижимость. По сути, в этот период рынок был искажен: в 2021 году цены продолжали расти, а в 2022-м достигли исторического максимума, какого до этого никогда не видели».
Все изменилось после вторжения России в Украину
«Хотя после вызванного ковидом искусственного роста ситуация казалась стабильной, всё изменилось после вторжения России в Украину. Рынок отреагировал на происходящее стремительно, и миру стало ясно, что строить жилье в таких темпах больше не получится. Рынки начали рушиться, а созданный LVM механизм индексации цен оказался абсолютно оторванным от рыночной реальности».
«В это время все наши главные конкуренты в Европе — скандинавы, немцы, австрийцы и швейцарцы — получали ресурсы по сниженным ценам, а нам их повышали. Более того, LVM ввела различные дополнительные механизмы ценообразования, которых никто на аукционе не предполагал».
«Например, в конце 2021 года в начале аукциона LVM установила стартовую цену в 95 евро за кубометр. Хотя по индексу мирового рынка им следовало заложить 90 евро, так как цена опиралась на сопоставимый глобальный индекс. Но они немного накинули. На аукционе цена взлетела до 115 евро за кубометр, но LVM дополнительно проиндексировала эту сумму до 135 евро — уровня цен, который никто на торгах не предлагал».
«В то же время в Швеции, которая является нашим крупнейшим конкурентом в лесопромышленном секторе, цены составляли 70 евро за кубометр. Все тогда покупали ресурсы в Швеции, Финляндии и Норвегии. Мы хотели, чтобы цены снизили, но отрасль не услышали — всё оценивали, оценивали и еще раз оценивали», — говорит Апситис.
Государство получило фантастическую прибыль
В то время как в ревизии Госконтроля констатировано, что скандал с лесопромышленниками фактически нанес государству ущерб в размере 49,4 млн евро в виде упущенной выгоды, Апситис подчеркивает: «По моему мнению, утверждать, будто государство что-то потеряло от изменения механизма ценообразования в 2023 году — это ложь».
«До 2020 года государство зарабатывало в среднем около 70 миллионов евро в год. В 2021 году прибыль составила 111 миллионов, а в 2022-м достигла максимума — 240 миллионов евро. В следующем, 2023 году, прибыль снова немного снизилась — до 220 миллионов евро», — подчеркивает лесопромышленник.
«Государство в этот период получило фантастическую прибыль. Если за предыдущие 10 лет средняя прибыль составляла около 80 миллионов евро (самая низкая — 38,55 млн евро в 2012 году, а самая высокая — 111,53 млн евро в 2021 году), то в 2022 и 2023 годах суммарно было получено на 300 миллионов евро больше, чем планировалось. Между тем, лесопромышленная отрасль переживала спад и ушла в минус. Поэтому заявления о том, что государство за это время потеряло 50 миллионов — чистой воды демагогия!» — считает Апситис.
Все произошло за счет отрасли
Предприниматель отмечает, что в сложившейся ситуации все денежные средства, предназначавшиеся для развития отрасли, перешли государству. «В его пользу из отрасли было перекачано дополнительных 300 миллионов евро», — указывает Апситис. — «До индексации цен в 2023 году наши цены на пиловочник были самыми высокими в мире — если бы этой корректировки не произошло, лесопромышленность была бы полностью уничтожена».
Также он заявляет, что критика в адрес лесопромышленного сектора — главной экспортной отрасли страны — преувеличена и недобросовестна. Он отмечает, что латвийская деревообрабатывающая экспортная отрасль, сотрудничающая с LVM с начала 2000-х годов, выросла на 300% как по объемам, так и с точки зрения экспорта и добавленной стоимости, обеспечивая государству важнейшие доходы.
Апситис считает, что если бы эта отрасль не развивалась, Латвии пришлось бы продавать свой пиловочник по гораздо более низкой цене, возможно, даже за полцены.
«И в такой ситуации убытки Латвийского государства исчислялись бы сотнями миллионов евро».
На вопрос о том, как он оценивает текущую ситуацию в отрасли, Апситис ответил, что сейчас ситуация сбалансирована по сравнению с тем, что происходит в странах-конкурентах — Скандинавии, Финляндии, Швеции, Германии, Австрии. «Это наши главные конкуренты в Европе, и на данный момент мы с ними конкурентоспособны!»
Кто должен нести ответственность за случившееся?
В «деле лесопромышленников» фигурируют 10 человек, против которых начат уголовный процесс. На вопрос, должен ли, по его мнению, кто-то нести ответственность за случившееся, Апситис ответил отрицательно.
«Я даже не знаю, о каких виновных здесь идет речь — люди просто делали свою работу. Мне непонятно, почему против Петериса Путниньша или других членов совета что-то выдвигается. LVM в плане корректировки цен ничего не предпринимала и заявила, что не будет принимать это решение — это было их право. А решение о корректировке механизма ценообразования принимало правительство, после того как министр земледелия разъяснил это предложение Кабинету министров».
«И, кроме того, второй вопрос — за что именно кто-то должен нести ответственность? За то, что правительство поступило так, как и должно было поступить?! Правительство следило за экономикой и заботилось о том, чтобы Латвия оставалась конкурентоспособной. Поддерживать экономику — это обязанность правительства».
Апситис проводит параллели между «скандалом с лесопромышленниками» и текущими мировыми событиями, когда из-за военных действий в Иране и блокировки Ормузского пролива выросли цены на нефть и топливо. «У предприятий по содержанию дорог договоры на строительство заключены по старым ценам. Возникла ситуация форс-мажора, и это логично, что дорожники просят правительство скорректировать акцизный налог».
«Решение правительства снизить цены на пиловочник в 2024 году было абсолютно логичным шагом — точно так же, как правительство сейчас должно пойти навстречу дорожникам. Или фермерам, когда наносится ущерб урожаю. У правительства было не просто право, а обязанность провести эту корректировку цен!» — резюмирует Апситис.