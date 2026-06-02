Трагедия в Смилтенском крае: в сарае после пожара найдено тело - возможно, это пропавший подросток
Пожар в сарае Смилтенского края привел к гибели человека, и полиция проверяет, не является ли погибшим пропавший незадолго до этого 14‑летний подросток.
В результате произошедшего в воскресенье пожара в сарае для хранения сена в Брантской волости Смилтенского края, возможно, погиб подросток, свидетельствует неофициальная информация, имеющаяся в распоряжении агентства LETA.
Как сообщалось, Госполиция начала уголовный процесс по факту пожара в сарае, где после тушения было найдено тело погибшего. Представитель Госполиции Зане Васкане на просьбу уточнить, был ли погибший ребенком или взрослым, ответила, что это установит экспертиза.
Одновременно в полицию поступило заявление о пропавшем без вести 14-летнем мальчике. Пока не получены результаты экспертизы, Госполиция не может ни подтвердить, ни опровергнуть, что пропавший без вести мальчик погиб в результате пожара.
Госполиция на месте происшествия выяснила, что вблизи сарая перед пожаром находились несколько подростков. В настоящее время устанавливаются личность погибшего и обстоятельства произошедшего. Назначены необходимые экспертизы, в том числе экспертиза ДНК. В ходе расследования Госполиция рассматривает все возможные версии. С учетом того, что к происшествию причастны несовершеннолетние, которые подлежат особой защите, Госполиция воздерживается от более подробных комментариев.
Госполиция призывает родителей обсудить с детьми вопросы безопасности во время летних каникул, когда дети больше времени проводят вне дома и нередко без присмотра взрослых. Поэтому особенно важно напомнить о безопасном поведении в различных ситуациях, в том числе о пожарной безопасности, запрете играть с огнем, петардами и другими возгорающимися предметами, а также о необходимости сообщать родителям о своем местонахождении.