Трагедия в Смилтенском крае: в сарае после пожара найдено тело - возможно, это пропавший подросток

Госполиция призывает родителей обсудить с детьми вопросы безопасности во время летних каникул, когда дети больше времени проводят вне дома и нередко без присмотра взрослых. Поэтому особенно важно напомнить о безопасном поведении в различных ситуациях, в том числе о пожарной безопасности, запрете играть с огнем, петардами и другими возгорающимися предметами, а также о необходимости сообщать родителям о своем местонахождении.