57 дополнительных дней жары: каким будет климат на Земле к 2100 году
Исследование международной группы учёных показывает, что Парижское климатическое соглашение 2015 года и связанные с ним меры могут замедлить рост числа волн жары. Однако даже при самом оптимистичном сценарии человечеству придётся смириться с тем, что количество аномально жарких дней будет расти.
Международная группа климатологов World Weather Attribution совместно со специалистами американской организации Climate Central провела компьютерное моделирование, чтобы оценить влияние исторического соглашения. Учёные проанализировали, сколько экстремально жарких дней наблюдалось более чем в 200 странах в 2015 году, в настоящее время и при двух прогнозируемых сценариях, сообщает LSM.lv.
Если государства выполнят свои обязательства и сократят выбросы, к 2100 году средняя температура на планете повысится на 2,6 градуса, а число особенно жарких дней увеличится на 57 по сравнению с доиндустриальным периодом. Если же меры не будут приняты, потепление составит 4 градуса, и количество экстремально жарких дней удвоится.
К сожалению, больше всего пострадают небольшие южные страны, а не крупнейшие источники выбросов. Исследователи напоминают, что жара — это не только дискомфорт: высокая температура ежегодно уносит тысячи человеческих жизней и серьёзно осложняет работу сельского хозяйства.