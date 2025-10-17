57 дополнительных дней жары: каким будет климат на Земле к 2100 году

Если государства выполнят свои обязательства и сократят выбросы, к 2100 году средняя температура на планете повысится на 2,6 градуса, а число особенно жарких дней увеличится на 57 по сравнению с доиндустриальным периодом. Если же меры не будут приняты, потепление составит 4 градуса, и количество экстремально жарких дней удвоится.