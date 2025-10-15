Эксперт: "Изменение климата является вопросом госбезопасности"

Около 70% цемента, произведённого в Schwenk Latvija, экспортируется в страны Северной Европы, где существует высокий спрос на декарбонизированное и углеродно-нейтральное производство. «Нужно понимать: даже если система квот сохранится и компании смогут позволить себе их покупать, на рынках Северных стран и других развитых странах ЕС просто не будет покупателей, если продукт не будет экологически чистым», — заключила Гоша.