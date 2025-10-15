Эксперт: "Изменение климата является вопросом госбезопасности"
Вопросы изменения климата, включая адаптацию к его последствиям, напрямую связаны с вопросами национальной безопасности, заявила в эфире программы «Krustpunktā» на Latvijas Radio эксперт Совета иностранных инвесторов (FICIL), директор по экологии и юридическим вопросам компании Schwenk Latvija, член правления и председатель Торговой палаты Швеции в Латвии Эвита Гоша.
«Ни в коем случае нельзя противопоставлять различные интересы — например, климат против обороны или бизнес против климата. Всё это взаимосвязано», — подчеркнула Гоша.
По её словам, Латвия и Черногория — единственные страны НАТО, в чьих стратегиях обороны не упоминается климат. Однако, как отметила Гоша, изменение климата является вопросом государственной безопасности — как в контексте энергетической независимости, так и безопасности инфраструктуры, сообщает LSM.lv.
Гоша также поделилась опытом цементной отрасли, в которой работает её компания Schwenk Latvija. Эта сфера является одной из наиболее вредных для окружающей среды — на её долю приходится около 8–10% глобальных выбросов CO₂. «Чтобы полностью устранить выбросы в производственном процессе, необходимы инновации. В случае цементной промышленности речь идёт о технологиях улавливания углерода. Также нужны решения по его последующему управлению», — объяснила она.
Около 70% цемента, произведённого в Schwenk Latvija, экспортируется в страны Северной Европы, где существует высокий спрос на декарбонизированное и углеродно-нейтральное производство. «Нужно понимать: даже если система квот сохранится и компании смогут позволить себе их покупать, на рынках Северных стран и других развитых странах ЕС просто не будет покупателей, если продукт не будет экологически чистым», — заключила Гоша.