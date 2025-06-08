Влияние климатических изменений все ощутимее и в Латвии: жители теряют крыши, заборы и покой
Влияние климатических изменений все ощутимее и в Латвии — природные катаклизмы случаются чаще, становятся сильнее и причиняют все больший ущерб имуществу. По данным страховой компании BALTA, выплаты по полисам за последствия стихийных бедствий стремительно растут. Как отмечает руководитель направления страхования жилья BALTA Арнольд Линитис, большая часть ущерба приходится именно на жилую недвижимость.
Бури, ливни и град — самые частые причины ущерба
Каждый год сильный ветер, проливные дожди и град наносят серьезные повреждения как движимому, так и недвижимому имуществу, а также сельскохозяйственным угодьям. Согласно статистике BALTA, все больше людей осознают риски, связанные с природными явлениями, и чаще всего компенсации запрашивают частные лица. «За последние три года 88% всех заявлений касались ущерба, нанесенного личному имуществу. В 2024 году этот показатель превысил 91%, — поясняет Арнольд Линитис. — С ростом интенсивности катастроф частные лица активнее оформляют страховку».
Рост интереса к страхованию: более 30 миллионов евро за квартал
В первом квартале 2025 года объем подписанных премий по страхованию имущества в Латвии превысил 30,78 миллиона евро — на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По словам Линитиса, это связано не только с фактическими убытками: «На это влияет и память о недавних катастрофах. Многие страхуются заранее, основываясь на событиях прошлых лет».
13,7 миллиона евро убытков за 3 года
За три последних года BALTA выплатила 13,7 миллиона евро по случаям, связанным с природными катастрофами. Из них 7,77 миллиона евро пришлись на повреждения жилых домов. Только в этом году уже заявлено ущерба на сумму 299 тысяч евро.
Наиболее частыми причинами ущерба являются:
- сильный град,
- ураганы,
- наводнения, вызванные интенсивными дождями.
Климатические изменения меняют и латвийский страховой рынок
Характер и объем заявлений зависят от типа стихии. Например, при сильном ветре страдают крыши, при падении деревьев повреждаются и другие элементы имущества, а во время ливней фиксируются случаи затопления домов через крыши и стены.
По данным европейских метеонаблюдений, в 2023 году резко выросла частота града и размер градин — от 2 до 10 см, а в Италии зафиксирован рекорд — град размером 19 см. Прогнозы неутешительны: согласно данным немецкой перестраховочной компании Munich Re, риски разрушительных бурь и града могут вырасти еще на 40%. Это напрямую повлияет и на латвийский страховой рынок, подчеркивает Линитис.
Заранее подготовиться — значит обеспечить безопасность
Компания BALTA призывает жителей быть начеку, особенно в дни с прогнозируемыми грозами, и заранее обеспечить безопасность своего имущества и близких. Важно также обсуждать правила поведения во время непогоды с детьми.
Если гроза застала дома:
- Закройте окна, двери и заслонки дымохода.
- Не топите печь — дым может привлечь молнию.
- Держитесь подальше от окон, электропроводки и металлических предметов.
- Отключите от сети бытовую технику.
- Зафиксируйте садовую мебель, батуты и другие легкие предметы, которые может унести ветер.
Если гроза застала на улице:
- Не стойте в открытом пространстве и у металлических ограждений.
- Не прячьтесь под высокими или одиноко стоящими деревьями.
- Если вы на велосипеде или мотороллере — слезьте и отойдите в сторону.
- Не купайтесь, не катайтесь на лодке и не рыбачьте.