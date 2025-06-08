Влияние климатических изменений все ощутимее и в Латвии: жители теряют крыши, заборы и покой

Каждый год сильный ветер, проливные дожди и град наносят серьезные повреждения как движимому, так и недвижимому имуществу, а также сельскохозяйственным угодьям. Согласно статистике BALTA, все больше людей осознают риски, связанные с природными явлениями, и чаще всего компенсации запрашивают частные лица. «За последние три года 88% всех заявлений касались ущерба, нанесенного личному имуществу. В 2024 году этот показатель превысил 91%, — поясняет Арнольд Линитис. — С ростом интенсивности катастроф частные лица активнее оформляют страховку».