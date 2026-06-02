Почему городские часы в Риге показывают неправильное время и путают людей? Объясняет Дума

В Рижской думе информируют, что на часах, расположенных на перекрестке улиц Кр. Барона и Матиса (которые в последние дни привлекли больше всего внимания рижан), скорее всего, произошел сбой GPS-сигнала, из-за чего они и показывали неточное время. Ответственные службы регулярно обходят городские часы, а обнаруженные дефекты оперативно устраняются.