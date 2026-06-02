Почему городские часы в Риге показывают неправильное время и путают людей? Объясняет Дума
В последнее время жители Риги заметили, что некоторые расположенные в городе часы показывают неправильное время. Складывается впечатление, что часы так и не были переведены на летнее время, хотя с момента смены часового пояса прошло уже два месяца. В Рижской думе поясняют, в чем проблема.
В настоящее время под надзором Департамента наружного пространства и мобильности Рижской думы находятся 44 единицы часов в 36 местах столицы, включая четыре экземпляра часов Laima и четыре штуки часов Kobe на улице Кр. Валдемара. В свою очередь, часы на Центральном железнодорожном вокзале находятся в ведении Latvijas dzelzceļš.
Как указывают в самоуправлении, большая часть часов работает на системе GPS-синхронизации и автоматически подстраивает время, в том числе при переходе на летнее или зимнее время. Они также оснащены возможностью удаленной регулировки.
Тем не менее, часть часов до сих пор настраивается вручную. В их числе — часы Kobe и часы возле Агенскалнского рынка.
В Рижской думе информируют, что на часах, расположенных на перекрестке улиц Кр. Барона и Матиса (которые в последние дни привлекли больше всего внимания рижан), скорее всего, произошел сбой GPS-сигнала, из-за чего они и показывали неточное время. Ответственные службы регулярно обходят городские часы, а обнаруженные дефекты оперативно устраняются.
Содержание часов в столице обеспечивает бывшее предприятие Rīgas gaisma, которое с 2024 года присоединено к Департаменту наружного пространства и мобильности Рижской думы. В его ведении находятся не только городские часы, но и вся инфраструктура наружного освещения улиц, площадей, парков и других общественных территорий.