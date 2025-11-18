Планета в опасности, но лидерам не до этого: почему климат перестал быть приоритетом
Большая часть мировых лидеров, похоже, махнула рукой на борьбу с изменением климата. Сейчас глобальным приоритетом стала безопасность, а вместе с ней — укрепление экономики. Однако сильная экономика во многом зависит от развитой промышленности, отмечают эксперты по внешней политике в передаче Latvijas Radio «Divas puslodes».
В Бразилии проходит 30-я конференция ООН по изменению климата
В понедельник в бразильском городе Белен открылась Тридцатая конференция ООН по изменению климата. В ней участвуют страны — участницы рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанной в 1992 году. Этот документ впервые на уровне ООН признал изменение климата глобальной угрозой. Позже на его основе были заключены другие соглашения, включая Парижское климатическое соглашение 2015 года, цель которого — ограничить рост глобальной температуры к 2100 году примерно до 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, сообщает LSM.lv.
На повестке нынешнего саммита снова доминируют вопросы глобального потепления, перехода от ископаемого топлива к более экологичным источникам энергии и отставание стран от ранее взятых обязательств. Саммит длится 11 дней и собирает около 50 000 участников из 190 стран мира.
Организаторы столкнулись с нехваткой мест для проживания, и правительству Бразилии пришлось прибегнуть к экстренным мерам — арендовать несколько круизных лайнеров и адаптировать под жилье школы и армейские объекты. Из-за нехватки жилья некоторые страны сократили делегации или отказались от поездки вовсе.
Отсутствие американской делегации связано с политикой новой администрации США — выходом из Парижского соглашения и закрытием офиса специального президентского представителя по климату.
Президент США Дональд Трамп заявил, что проблема изменения климата — «выдумка и мошенническая схема», которая лишь мешает развитию экономики. Исторически США являются крупнейшим источником выбросов CO₂ в атмосферу, хотя сейчас ежегодные объёмы выбросов выше у Китая.
Подход Вашингтона стал самым мрачным акцентом общей картины, поскольку участникам саммита впервые пришлось признать: глобальные усилия по борьбе с изменением климата не дают желаемого результата.
С трибуны звучали тревожные напоминания: в этом году климат дал о себе знать длительной и экстремальной жарой в Индии и Пакистане, подобной жарой в Западной Европе, пожарами в Средиземноморье, разрушительной засухой в Турции, ураганами в Карибском бассейне и на юге Бразилии, тайфунами во Вьетнаме и на Филиппинах.
Жаркие волны тепла стали причиной сотен смертей. Амазонские тропические леса, принадлежащие Бразилии, — одно из ключевых направлений борьбы, поскольку их вырубка серьёзно нарушает экологическое равновесие планеты. Напоминание об этих проблемах участники получили во вторник, когда в главное здание саммита ворвались протестующие — представители коренных народов тропических лесов, вступившие в столкновения с охраной.
Климатические вопросы отходят на второй план
На конференции отсутствовали не только лидеры США, но и руководители России, Индии и Китая.
«Китай, в своём стиле, сбалансировал ситуацию, отправив вице-премьера, — отмечает комментатор Latvijas Radio Эдуард Лининьш. — Это политик второго уровня, но всё же не просто дипломат, как у Индии — которую представляет посол в Бразилии».
В целом, анализируя мировую ситуацию и заявления политиков, эксперты отмечают: климатические вопросы никогда не были приоритетом международной политики и экономики. Исключения встречаются в основном в Западной Европе. «В Европе, если посмотреть рейтинги Европарламента — экологическая повестка действительно влияет на выборы. Но в Латвии — абсолютно нет», — добавляет эксперт Угис Либиетис.
И даже в ЕС поддержка «зелёного курса» постепенно снижается. Причина в том, что изменился политический дискурс, поясняет Либиетис: «На первом месте — безопасность. От неё зависит экономика. Если вокруг нет безопасности и нет денег, чтобы оплатить базовые нужды, то уже совсем неважно, растёт там дерево или нет. Звучит саркастично, но это реальность».
«Зелёные показатели» Европы и США — побочный эффект глобализации
«ЕС сейчас производит около 6% мировых вредных выбросов, что несоразмерно мало по сравнению с её экономическим весом», - говорит Лининьш, добавляя, что ЕС действительно сделал многое. - А самый большой загрязнитель - Китай».
Однако глава Латвийского института внешней политики считает иначе. Карлис Буковскис подчёркивает, что хорошие показатели ЕС и США — это побочный эффект глобализации.
«Это стало возможным лишь потому, что «грязные» отрасли промышленности были вывезены — отданы на аутсорсинг другим странам. В итоге эти страны становятся грязными и загрязнёнными, а Европа импортирует готовую продукцию без необходимости соблюдать собственные жёсткие стандарты», — объясняет он.
Он отмечает, что Китай известен загрязнёнными регионами не только из-за смога, но и болезней и множества негативных последствий: «Потому что именно «грязная» химическая промышленность стала фундаментом нынешней экономической мощи Китая. Поэтому сегодня, с точки зрения Европы, конечно, остаются 25% мировой экономики и 6% выбросов. Но вопрос — хотим ли мы возвращать эти производства обратно?»
Мир, похоже, смирился с изменением климата
«Возникает ощущение, что мир фактически смирился с тем, что сейчас дороже бороться с климатическими изменениями, чем через годы адаптироваться к их последствиям», — говорит Карлис Буковскис.
Страны приходят к выводу, что есть процессы, повреждённые необратимо. И тогда возникает вопрос: кого это затронет? «Кто на этом сможет заработать, кто выживет, кто нет? Посмотрим. Сейчас никто не хочет до конца брать на себя ответственность», — продолжает он.
Громких заявлений не ждут
Ни одна климатическая конференция последних лет не привела к значимым заявлениям или межгосударственным соглашениям, считает Либиетис. И в этот раз глобальных договорённостей, скорее всего, тоже не будет: «Мы видели — Киотский протокол, затем Парижское соглашение — были попытками создать юридически обязывающие меры. Но они держались лишь до тех пор, пока одна из великих держав не говорила: «Нет, знаете, экономика важнее»».
Он добавляет и ещё один парадокс: о климате чаще думают в рамках собственных границ. «Например, если Беларусь строит АЭС в 50 км от литовской границы, в Латвии считают, что переживать должны литовцы. Как будто всё останется по ту сторону границы», — иронизирует Либиетис.