Планета в опасности, но лидерам не до этого: почему климат перестал быть приоритетом

В понедельник в бразильском городе Белен открылась Тридцатая конференция ООН по изменению климата. В ней участвуют страны — участницы рамочной конвенции ООН об изменении климата, подписанной в 1992 году. Этот документ впервые на уровне ООН признал изменение климата глобальной угрозой. Позже на его основе были заключены другие соглашения, включая Парижское климатическое соглашение 2015 года, цель которого — ограничить рост глобальной температуры к 2100 году примерно до 1,5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным уровнем, сообщает LSM.lv.