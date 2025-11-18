Эксперты заметили, что в Латвии все больше пенсионеров ищут себе работу

Экономист Банка Латвии также обращает внимание, что увеличилась доля безработных, которые ищут работу до трех месяцев. Так как одновременно улучшается занятость, это говорит о том, что ранее неактивные жители начинают активнее искать возможности трудоустройства. В то же время число зарегистрированных вакансий в месяцы третьего квартала остается стабильным, что указывает на устойчивый спрос на рабочую силу, даже при увеличении числа экономически активных жителей на рынке труда.