Эксперты заметили, что в Латвии все больше пенсионеров ищут себе работу
Комментируя последние данные с рынка труда, экономист Банка Латвии Андрей Мигунов отмечает, что более активный поиск кандидатов и прием на работу связаны с реальной активностью предприятий, так как у них растет объем выпуска.
Экономист Банка Латвии также обращает внимание, что увеличилась доля безработных, которые ищут работу до трех месяцев. Так как одновременно улучшается занятость, это говорит о том, что ранее неактивные жители начинают активнее искать возможности трудоустройства. В то же время число зарегистрированных вакансий в месяцы третьего квартала остается стабильным, что указывает на устойчивый спрос на рабочую силу, даже при увеличении числа экономически активных жителей на рынке труда.
По словам Мигунова, в настоящее время одним из источников рабочей силы являются лица предпенсионного и пенсионного возраста, уровень экономической активности которых на рынке труда продолжает заметно расти. Налоговые льготы для пенсионеров и возможность работать неполный рабочий день позволяют получать дополнительный доход.
Молодежь, численность которой на рынке труда растет из-за возрастной структуры, также немного смягчает дефицит рабочей силы. Кроме того, в краткосрочной перспективе может помочь и начатая оптимизация в государственном секторе, откуда высвобожденная рабочая сила может переходить в частный сектор.
По словам Мигунова, оперативные данные за четвертый квартал также указывают на устойчивый спрос на рабочую силу. Зарегистрированная безработица в октябре остается низкой, а ожидания работодателей в отношении занятости в основном были направлены вверх. Однако из-за структурных различий на рынке труда и ограниченных резервов рабочей силы найти кандидата с подходящими навыками станет все сложнее, чему в долгосрочной перспективе способствует и демографическая ситуация, и старение населения.
Ранее Otkrito.lv писал об отраслях, где у жителей Латвии теперь самые большие возможности найти хорошую работу.