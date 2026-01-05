В Даугавпилсском центре социального ухода раздали 196 подарков: как прошла акция "Ангелы добра"

Благотворительная акция «Ангелы добра» прошла в Даугавпилсском центре социального ухода, где проживают люди пенсионного возраста, а также совершеннолетние лица с установленной инвалидностью. Это люди, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут самостоятельно заботиться о себе, сообщили организаторы акции.