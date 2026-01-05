В Даугавпилсском центре социального ухода раздали 196 подарков: как прошла акция "Ангелы добра"
В конце 2025 года в Даугавпилсском центре социального ухода прошла благотворительная акция «Ангелы добра»: организаторы сообщают, что подарки получили 196 жителей учреждения, а самому центру передали вещи для общего пользования.
Благотворительная акция «Ангелы добра» прошла в Даугавпилсском центре социального ухода, где проживают люди пенсионного возраста, а также совершеннолетние лица с установленной инвалидностью. Это люди, которые по состоянию здоровья или возрасту не могут самостоятельно заботиться о себе, сообщили организаторы акции.
По данным организаторов, в рамках инициативы индивидуальные подарки получили 196 жителей центра. Кроме того, учреждению передали вещи для общего пользования — тостер, CD-проигрыватель, 3D-ручку, машинки для стрижки волос и бритья бороды, а также прибор для выжигания по дереву. Отдельно организаторы отметили вклад участницы из Норвегии: благодаря ей центр получил новые краски для волос.
Для жителей учреждения также подготовили концертную программу. В ней приняли участие Карина Стиврина, Ольга Ишимова, Татьяна Вуцане, творческое объединение Atmosfēra, Анастасия Курилович (bigparty.lv), Mishka Daugavpils, Лудзенский кукольный театр RIK-A.
Организаторы сообщают, что в рамках акции «Ангелы добра» помощь также была передана многофункциональному центру социальных услуг Priedīte, где подарки получили дети (в том числе переданы книги). Кроме того, подарки и сладости доставили людям с нарушениями психического характера, проживающим в групповых квартирах Социальной службы Даугавпилса.
Организаторы поблагодарили всех участников и сообщили, что планируют продолжение инициативы.