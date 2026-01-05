Эксперты констатировали неприятный факт: хороших рабочих мест для жителей Латвии становится все меньше

В 2025 году работодатели чаще всего искали сотрудников в сфере информационных технологий, продаж, административной и вспомогательной работы, в секторе услуг, а также на руководящие позиции. Хотя именно в этих категориях по-прежнему было сосредоточено наибольшее количество вакансий, и в них по сравнению с предыдущим годом зафиксировано снижение числа объявлений.