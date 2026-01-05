Эксперты констатировали неприятный факт: хороших рабочих мест для жителей Латвии становится все меньше
За прошедший год на рынке труда Латвии продолжилось сокращение числа вакансий — теперь их почти на 5% меньше, чем годом ранее, и на 18% меньше, чем два года назад. Об этом сообщает компания Alma Career Latvia.
Где больше всего предложений?
В 2025 году работодатели чаще всего искали сотрудников в сфере информационных технологий, продаж, административной и вспомогательной работы, в секторе услуг, а также на руководящие позиции. Хотя именно в этих категориях по-прежнему было сосредоточено наибольшее количество вакансий, и в них по сравнению с предыдущим годом зафиксировано снижение числа объявлений.
Наибольшее сокращение числа вакансий по сравнению с 2024 годом отмечено в категориях административной и вспомогательной работы, а также в сфере услуг. В то же время рост числа предложений работы по сравнению с прошлым годом наблюдался в категориях сельского хозяйства и экологических наук, производства, образования, здравоохранения и технических профессий.
Сокращение вакансий во вспомогательных и клиентских категориях может быть связано с автоматизацией процессов, оптимизацией расходов, а также с меньшей текучестью персонала. Одновременно более выраженный рост наблюдается в практических, технических и общественно критически важных категориях профессий, что указывает на структурный спрос и долгосрочные потребности в этих отраслях, комментирует Alma Career Latvia.
Усиливается конкуренция
Одновременно возросла активность ищущих работу — общее количество откликов на вакансии в 2025 году было на 7% больше, чем годом ранее, что означает, что на меньшее число объявлений претендует большее количество кандидатов.
В целом за прошедший год работодатели в среднем получали 30 откликов на одно предложение работы. Более высокая конкуренция среди соискателей наблюдалась по вакансиям в категориях маркетинга, рекламы, связей с общественностью, медиа и креативных профессий, где в среднем поступает более 40 заявок на одно объявление.
