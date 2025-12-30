Названы предприятия, где больше всего хотят работать жители Латвии. Почему именно там?

Компания Kantar уже более 15 лет регулярно проводит исследования имиджа самых привлекательных работодателей среди работающих и студентов. Согласно результатам исследования этого года, наиболее привлекательными работодателями в оценке работающих стали Latvijas valsts meži, Air Baltic Corporation, Международный аэропорт "Рига", Mikrotik, Банк Латвии, Latvenergo и Latvijas Mobilais telefons.