Названы предприятия, где больше всего хотят работать жители Латвии. Почему именно там?
фото: Shutterstock
Какое счастье работать в этой фирме!
Компания Kantar провела ежегодное исследование, чтобы выяснить мнение работников и студентов Латвии о наиболее привлекательных работодателях и критериях, которые имеют решающее значение при выборе места работы.

В исследование этого года были включены 70 крупнейших компаний Латвии по численности работников и обороту из различных отраслей.

С точки зрения потенциальных работников и студентов, сильными сторонами работодателя являются:

  • успешная деятельность в своей сфере и работа в отрасли, которая развивается и растет; 
  • хорошая репутация, когда компании доверяют сотрудники, клиенты и общество в целом;
  • осмысленная работа, при которой услуги, продукты, проекты и предлагаемые решения имеют ценность для общества, вносят вклад в устойчивое будущее и позволяют работникам чувствовать свою значимость; 
  • современный, ориентированный на инновации подход, когда компания реализует новые идеи, внедряет технологии и изменения для дальнейшего развития.

Компания Kantar уже более 15 лет регулярно проводит исследования имиджа самых привлекательных работодателей среди работающих и студентов. Согласно результатам исследования этого года, наиболее привлекательными работодателями в оценке работающих стали Latvijas valsts meži, Air Baltic Corporation, Международный аэропорт "Рига", Mikrotik, Банк Латвии, Latvenergo и Latvijas Mobilais telefons. 

В студенческой аудитории наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas valsts meži, Air Baltic Corporation, Международный аэропорт "Рига", Mikrotik, Банк Латвии, Printful, Swedbank, Microsoft, All Media Latvia и UPB.

