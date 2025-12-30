Названы предприятия, где больше всего хотят работать жители Латвии. Почему именно там?
Компания Kantar провела ежегодное исследование, чтобы выяснить мнение работников и студентов Латвии о наиболее привлекательных работодателях и критериях, которые имеют решающее значение при выборе места работы.
В исследование этого года были включены 70 крупнейших компаний Латвии по численности работников и обороту из различных отраслей.
С точки зрения потенциальных работников и студентов, сильными сторонами работодателя являются:
- успешная деятельность в своей сфере и работа в отрасли, которая развивается и растет;
- хорошая репутация, когда компании доверяют сотрудники, клиенты и общество в целом;
- осмысленная работа, при которой услуги, продукты, проекты и предлагаемые решения имеют ценность для общества, вносят вклад в устойчивое будущее и позволяют работникам чувствовать свою значимость;
- современный, ориентированный на инновации подход, когда компания реализует новые идеи, внедряет технологии и изменения для дальнейшего развития.
Компания Kantar уже более 15 лет регулярно проводит исследования имиджа самых привлекательных работодателей среди работающих и студентов. Согласно результатам исследования этого года, наиболее привлекательными работодателями в оценке работающих стали Latvijas valsts meži, Air Baltic Corporation, Международный аэропорт "Рига", Mikrotik, Банк Латвии, Latvenergo и Latvijas Mobilais telefons.
В студенческой аудитории наиболее привлекательными работодателями признаны Latvijas valsts meži, Air Baltic Corporation, Международный аэропорт "Рига", Mikrotik, Банк Латвии, Printful, Swedbank, Microsoft, All Media Latvia и UPB.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что на самом деле жители Латвии ждут от своих работодателей в предпраздничные дни.