Эксперты объяснили, что на самом деле жители Латвии ждут от своих работодателей в предпраздничные дни

Кроме того, не все сотрудники одинаково воспринимают праздничный сезон. Для кого-то декабрь может быть эмоционально более сложным периодом или просто слишком насыщенным. Когда людям дают возможность участвовать в активности только тогда и в том объеме, в каком им комфортно, праздничные инициативы становятся поддерживающими, а не навязанными.