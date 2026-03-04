Все необходимое рядом: в Агенскалнсе появился новый магазин формата "у дома"
Для удобства жителей рижского Агенскалнса в конце февраля открылся новый магазин розничной сети LaTS.
«Магазин по адресу улица Олгас, 4 — уже третий наш магазин в Риге, который работает в сети LaTS. Концепция похожа на два других магазина: это будет магазин "у дома" для жителей ближайших кварталов, где можно быстро купить все необходимое для повседневной жизни, не отправляясь в крупные супермаркеты», — рассказал руководитель Juva S Иван Савляк.
По его словам, в нынешней рыночной ситуации, когда розничную торговлю испытывают рост издержек, чувствительность покупателей к ценам и жесткая конкуренция со стороны крупных торговых сетей, расширение и увеличение числа магазинов становятся одним из ключевых условий выживания небольших торговых точек. «Учитывая активный интерес уже в день открытия, можно прогнозировать, что магазин вскоре закрепится как постоянное и востребованное место покупок для местных жителей. Преимущество магазинов "у дома" — не только близость, но и более персональное отношение и привычная атмосфера, которую часто ценят постоянные клиенты», — добавил Иван Савляк.