Бесплатная вакцинация против вируса папилломы человека в Латвии расширена
Оплачиваемая государством вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ) в Латвии стала доступна значительно более широкой группе населения — теперь бесплатно привиться могут не только подростки, но и некоторые взрослые.
Государственно оплачиваемая вакцинация против вируса папилломы человека (ВПЧ), который может вызывать несколько видов онкологических заболеваний, стала доступна более широкому кругу населения, в том числе лицам с повышенным риском до 55 лет, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
В SPKC указывают, что ВПЧ является очень распространенным вирусом — в течение жизни им заражаются до восьми из десяти сексуально активных людей. В большинстве случаев инфекция протекает бессимптомно, однако высокоонкогенные типы вируса могут вызывать рак шейки матки, полового члена, анального канала, а также рак полости рта и горла как у женщин, так и у мужчин.
Вакцинация является эффективным способом предотвращения этих рисков, подчеркивают в SPKC.
До настоящего времени государственно оплачиваемая вакцинация против ВПЧ была доступна девочкам и мальчикам в возрасте от 12 до 17 лет. Подростки этого возраста и далее остаются приоритетной группой вакцинации, однако теперь бесплатную вакцинацию, в зависимости от наличия вакцин, могут получить и несколько других групп населения.
Так, вакцинация доступна женщинам в возрасте от 18 до 55 лет с аденокарциномой шейки матки in situ (AIS) и до или после хирургического лечения умеренной или тяжелой дисплазии шейки матки. Также вакцина доступна женщинам в возрасте от 18 до 45 лет с предраковыми изменениями — дисплазией высокой степени шейки матки, влагалища, вульвы или анального канала.
Вакцинация предусмотрена также для женщин и мужчин в возрасте от 18 до 45 лет с иммуносупрессией без ВИЧ-инфекции, а также для лиц с ВИЧ-инфекцией.
Дополнительно бесплатную вакцинацию могут получить женщины и мужчины в возрасте 25 лет, а также молодежь в возрасте от 18 до 24 лет.
Доступная в Латвии вакцина обеспечивает защиту от девяти типов ВПЧ высокого риска. Безопасность и эффективность вакцины доказаны в международных клинических исследованиях и контролируются также после ее внедрения в практику, поясняют в SPKC.