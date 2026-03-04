Бесплатная вакцинация против вируса папилломы человека в Латвии расширена

До настоящего времени государственно оплачиваемая вакцинация против ВПЧ была доступна девочкам и мальчикам в возрасте от 12 до 17 лет. Подростки этого возраста и далее остаются приоритетной группой вакцинации, однако теперь бесплатную вакцинацию, в зависимости от наличия вакцин, могут получить и несколько других групп населения.