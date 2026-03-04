Айзкраукльский край выписал лыжнице-землячке солидную премию. За какие заслуги?

Первой олимпийской чемпионкой на столь длинной для женщин дистанции стала шведка Эбба Андерссон, которая преодолела 50 км за два часа, 16 минут и 28,2 секунды. До этого самой длинной дистанцией, которую женщины проходили в любом стиле на Олимпийских играх, было 30 километров.