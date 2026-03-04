Айзкраукльский край выписал лыжнице-землячке солидную премию. За какие заслуги?
Самоуправление Айзкраукльского края выделит лыжнице Патриции Эйдуке 3000 евро, предусматривает решение думы края.
Денежная награда жительнице края присуждена за завоеванное 11-е место на Олимпийских играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо на дистанции 50 километров. Награда выделена из средств на непредвиденные случаи.
Первой олимпийской чемпионкой на столь длинной для женщин дистанции стала шведка Эбба Андерссон, которая преодолела 50 км за два часа, 16 минут и 28,2 секунды. До этого самой длинной дистанцией, которую женщины проходили в любом стиле на Олимпийских играх, было 30 километров.
Эйдука финишировала через девять минут и 13,9 секунды после Андерссон и, заняв 11-е место, достигла лучшего результата в истории латвийских лыжных гонок на Олимпийских играх.
На последнем круге латвийская спортсменка пыталась догнать трех лыжниц, находившихся впереди, однако до конца это сделать не удалось.
Эйдука финишировала на 12-й позиции, однако занявшая первоначально 11-е место нейтральная спортсменка Дарья Непряева была дисквалифицирована за то, что взяла чужие лыжи на пункте смены.
На этих Олимпийских играх Эйдука также заняла 15-е место на дистанции 10 километров свободным стилем и 23-е место в скиатлоне на 20 километров.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что на Олимпиаде в Италии Патриция Эйдука сделала то, что еще ни одному латвийскому лыжнику не удавалось.