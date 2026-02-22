На Олимпиаде в Италии Патриция Эйдука сделала то, что еще ни одному латвийскому лыжнику не удавалось
Латвийская лыжница Патриция Эйдука в воскресенье на Олимпийских играх в Италии заняла 11-е место в гонке на 50 километров классическим стилем, а первой у женщин олимпийской чемпионкой на этой дистанции стала шведка Эбба Андерссон.
До этого самой длинной дистанцией, которую женщины проходили на Олимпийских играх в любом стиле были 30 километров.
Андерссон преодолела дистанцию за 2 часа 16 минут и 28,2 секунды, опередив норвежку Хейди Венг на 2 минуты и 15,3 секунды. Бронзовую медаль завоевала швейцарка Надя Келин, уступив чемпионке 6 минут и 41,5 секунды.
Эйдука финишировала через 9 минут и 13,9 секунды после Андерссон и, заняв 12-е место, показала лучший результат в истории латвийских лыжных гонок на Олимпийских играх.
Однако позже, изначально занявшая 11-е место нейтральная спортсменка Дарья Непряева была дисквалифицирована за то, что на пункте смены взяла чужие лыжи. В итоге 11-е место досталось латвийской лыжнице.
На старт вышла 41 спортсменка, до финиша добрались 33.
На этих Олимпийских играх Эйдука также заняла 15-е место на дистанции 10 километров свободным стилем и 23-е место в скиатлоне на 20 километров.
Олимпийские игры в Милане и Кортина-д’Ампеццо завершаются сегодня вечером.