Верховный суд США признал незаконной большую часть пошлин, введенных Трампом. Но глава Белого дома отступать не намерен
Решение Верховного суда США о незаконности большей части пошлин, введенных Дональдом Трампом, стало беспрецедентным ударом по экономической политике президента-республиканца. Особенно болезненным он оказался в связи с тем, что высшая судебная инстанция сейчас контролируется консерваторами, которые, казалось бы, должны были встать на сторону Трампа. Кроме того, вердикт обнажил серьезные разногласия внутри Республиканской партии, что весьма некстати, учитывая приближение ноябрьских выборов в Конгресс. Между тем Трамп моментально дал понять, что от своей тарифной политики, основные принципы которой сформулировал для себя еще в 1980-е, отказываться не собирается. Первый шаг в рамках нового этапа противостояния — введение глобального 10-процентного тарифа на основе принятого в 1974 году Закона о торговле. О причинах и последствиях решения Верховного суда США, а также о том, какие еще инструменты есть у Трампа, — в материале «Новой газеты Европа».
Когда президент проигрывает
Верховный суд США 20 февраля шестью голосами «за» при трех «против» признал незаконными пошлины, введенные Трампом на основании Закона о чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA) 1977 года. В вердикте утверждается, что президент США не имел права в обход Конгресса — только лишь своим решением — перекраивать правила глобальной торговли под предлогом защиты национальной безопасности и борьбы с наркотрафиком.
Ранее президенты США использовали закон 1977 года для введения точечных санкций, заморозки активов террористов или наказания враждебных государств. В законе есть слова о праве президента «регулировать импорт», но нет ни слова о тарифах. Администрацию Трампа это не смущало. Впервые она воспользовалась этими положениями в феврале 2025 года: для «наказания» Китая, Мексики и Канады за их, по утверждению Трампа, роль в глобальном незаконном обороте наркотиков, создающем для США чрезвычайную ситуацию.
2 апреля 2025 года президент, сославшись на IEEPA, ввел в Соединенных Штатах режим чрезвычайного положения. «Дефицит торгового баланса США представляет собой необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и экономике США. Источник этой угрозы, полностью или в значительной степени, находится за пределами Соединенных Штатов, во внутренней экономической политике ключевых торговых партнеров и структурных дисбалансах в глобальной торговой системе», — сказал он тогда. И сразу же ввел тарифы на ввоз товаров из 185 стран и территорий.
Для Украины были введены «базовые» пошлины — 10%. Китайским товарам назначили тариф в 34%, ЕС — 20%, Индии — 26%, Великобритании — 10%. Самые высокие пошлины были введены против Камбоджи (49%), Вьетнама (46%) и Шри-Ланки (44%). Россия, Куба, Беларусь и КНДР под действие пошлин не попали. «Сегодня — День освобождения. Это один из самых важных дней в американской истории, это — декларация американской экономической независимости. Мы снова сделаем Америку великой и богатой. Нашу страну обдирали больше 50 лет. Такого больше не будет», — сказал 2 апреля Трамп.
Кроме того, руководствуясь IEEPA, администрация Трампа отдельно вводила тарифы против Индии — за то, что она закупала российскую нефть (решение о пошлинах в итоге было отменено республиканцем 6 февраля этого года), Бразилии, Кубы, Ирана, а также против стран, импортировавших венесуэльскую нефть при Николасе Мадуро.
Но юридические основания для этих шагов были не бесспорными, чем и воспользовались все те, кто не согласен с тарифной политикой Трампа. Вслед за «Днем освобождения» последовала серия исков, в том числе от демократических штатов и представителей малого бизнеса, занимающихся импортом всевозможных товаров: от сантехники до спортивной экипировки. Официальное название иска, по которому 20 февраля было вынесено решение, — «LEARNING RESOURCES, INC. и др. против Трампа, Президента США, и др.». Упомянутая компания производит (в основном — в Китае) образовательные игрушки и учебные материалы, после чего импортирует их в США.
Как отметило издание Politico, решение Верховного суда ограничивает возможность Трампа «вводить тарифы по своему усмотрению для решения геополитических задач — например, угрожать пошлинами странам, ведущим бизнес с Ираном, — а также использовать угрозы тарифов как инструмент давления на переговорах, как это было в случае с попытками добиться передачи Гренландии».
Возмутительно или восхитительно
Лидер демократов в Сенате Чак Шумер назвал решение Верховного суда «победой для кошельков всех американских потребителей».
Политик также воспользовался случаем и обвинил президента в том, что его хаотичный «тарифный налог» лишь сделал жизнь дороже, ударил по американским фермерам и малому бизнесу, а также заставил рынки сильно колебаться. И так думают, пожалуй, все американские демократы.
А вот в Республиканской партии проявился глубокий раскол. Преданные союзники Трампа, вроде сенатора Берни Морено, заявили, что «возмутительное решение Верховного суда связывает руки в борьбе с недобросовестной торговлей, которая десятилетиями разоряла американских работников». «Эти тарифы защищали рабочие места, возрождали промышленность и заставляли нарушителей, таких как Китай, платить по счетам. Теперь глобалисты побеждают, инвестиции в заводы могут быть свернуты, а американские работники снова проигрывают», — написал Морено в соцсети X.
Но, например, сенатор-республиканец Джон Кёртис назвал решение суда подтверждением того, что, «несмотря на все нынешние шумные события, система сдержек и противовесов, созданная основателями США, остается прочной почти 250 лет спустя». Ранее Кёртис вместе с демократами предупреждал, что тарифы могут «разрушить малый бизнес». Приветствовал решение суда и бывший вице-президент США (во время первого срока Трампа) Майк Пенс.
Сам президент узнал о судебном вердикте во время завтрака с двухпартийной группой американских губернаторов. Реакция последовала незамедлительно: такое решение — это «позор». Позднее Трамп выступил на пресс-конференции, где заявил, что суд попал под некое влияние извне: «Иностранные интересы представлены людьми, которые, как я полагаю, имеют чрезмерное влияние на Верховный суд, — будь то через страх, уважение или дружбу, я не знаю». Особо жесткую критику вызвали судьи Нил Горсач и Эми Кони Барретт. Трамп выдвинул их в судьи в свой первый срок (в 2017 и 2020 годах соответственно), а сейчас они проголосовали совсем не так, как надеялся глава Белого дома.
Альтернатива №1
Никто не ждал, что судебный вердикт заставит Трампа сложить тарифное оружие. Белый дом начал готовиться к подобному исходу задолго до того, как судьи огласили решение. «Мы продумывали этот план [масштабного введения пошлин. — Прим. ред.] пять лет или даже больше. Можете быть уверены: когда мы пришли к президенту в начале срока, у нас было много разных вариантов», — заявил в декабре прошлого года изданию Politico торговый представитель США Джеймисон Грир, резюмировав, что пошлины в любом случае останутся частью политического ландшафта. Ему вторил директор Национального экономического совета Кевин Хассетт, заявлявший о наличии у Вашингтона не просто «запасного плана», но и «запасного плана для запасного плана».
Спустя несколько часов после решения Верховного суда Дональд Трамп объявил: он вводит 10-процентный глобальный тариф, базируясь уже не на Законе о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 года, а на Законе о торговле 1974 года. Раздел 122 этого документа дает президенту право в случае «крупного и серьезного» дефицита платежного баланса ввести «временную импортную надбавку» в размере до 15%, чтобы предотвратить «непосредственное» и «значительное» обесценивание доллара США на валютных рынках. «Предприняв этот шаг, Соединенные Штаты смогут остановить отток долларов к иностранным производителям и стимулировать возвращение производства в страну. Увеличив внутреннее производство, США смогут сократить дефицит платежного баланса, одновременно создавая хорошо оплачиваемые рабочие места и снижая издержки для потребителей», — говорится в поясняющей публикации Белого дома.
Такая мера до сих пор ни разу не применялась, и это оставляет немало пространства для трактовок в судах. То, что иски будут поданы, — сомневаться не приходится. К тому же это временное решение: после 150 дней продление возможно, но лишь с согласия Конгресса. А получить его будет непросто на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс и растущих опасений избирателей, что тарифы увеличивают стоимость товаров.
Альтернатива №2
В том же выступлении Трамп рассказал, что инициирует «процедуры по разделу 301 и другим направлениям расследований, чтобы защитить страну от недобросовестных торговых практик других стран и компаний». Речь идет о разделе 301 того же Закона о торговле 1974 года — положении, которое уполномочивает торгового представителя США реагировать на несправедливую торговую практику иностранных государств.
В публикации от 2021 года на сайте Конгресса США говорилось о том, что «с момента принятия закона в 1974 году по Разделу 301 было рассмотрено 130 дел, из которых 35 были инициированы после создания Всемирной торговой ассоциации в 1995 году». С 2021 года это число существенно выросло.
Так, в 2025 году велись сразу три расследования в отношении Китая. Одно из них касалось доминирования КНР в морской логистике и судостроении. В апреле 2025 года США пригрозили ввести специальные портовые сборы для китайских судов и тарифы на портовые краны (в ноябре эти меры были поставлены на паузу на год ради сохранения хрупкого торгового перемирия). Второе расследование завершилось в декабре: США признали политику КНР в сфере полупроводников угрозой и постановили ввести в отношении китайских чипов дополнительные тарифы, которые вступят в силу в 2027 году. Еще одно расследование — о соблюдении Пекином положений китайско-американского соглашения 2020 года — продолжается
Кроме того, под расследования в рамках Раздела 301 в первый год второго срока Трампа попали Никарагуа, Бразилия, «крупнейшие страны‑производители морепродуктов», а также государства, «облагающие налогом цифровые услуги».
Альтернатива №3
Но и этим инструментарий Трампа не ограничивается. Еще в его распоряжении есть Раздел 232 Закона о расширении торговли 1962 года. Эта норма позволяет президенту США вводить любые импортные ограничения, если Министерство торговли докажет, что закупки определенных товаров за рубежом угрожают национальной безопасности страны.
Еще во время своего первого срока, в марте 2018 года, Трамп для защиты американских металлургов ввел пошлины в 25% на импортную сталь и 10% на алюминий. Вернувшись в Белый дом в 2025 году, он радикально повысил ставки. В феврале 2025-го республиканец расширил действие тарифов, а с 4 июня взвинтил глобальные пошлины на сталь, алюминий и производные из них товары (вплоть до бытовой техники) до беспрецедентных 50%. Исключение было сделано лишь для Великобритании, для которой ставка осталась на уровне 25%.
В рамках такой же процедуры были введены глобальные пошлины в 25% на импорт автомобилей и автозапчастей. Позже для ЕС, Японии и Южной Кореи базовую ставку удалось в ходе тяжелых торгов снизить до 15%, а для Британии — до 10%.
Помимо этого, в 2025 году по Разделу 232 были введены 50-процентные тарифы на медь, а также пошлины на грузовики и автобусы. Cейчас Минторг ведет аналогичные расследования в отношении фармацевтики, критических минералов, беспилотников и оборудования для ветроэнергетики.
Новые автомобили на экспорт, доки Тилбери, Великобритания, 27 марта 2025 года. Фото: Neil Hall / EPA
Отметим, что у тарифов на основе разделов 232 и 301 есть общая черта, которая играет не в пользу Трампа: решения обязательно требуют проведения предварительных расследований, которые могут занимать несколько месяцев даже при ускоренной процедуре.
Альтернатива №4
В качестве экзотического варианта юристы также называют Раздел 338 Тарифного акта 1930 года, разрешающий вводить карательные пошлины до 50% против стран, дискриминирующих американскую коммерцию. Этот инструмент — как и Раздел 122 Закона о торговле — никогда ранее не применялся на практике, что чревато судебными исками и долгими разбирательствами. «С точки зрения Трампа, проблема всех этих других законов в том, что для их применения требуется значительно больше административных процедур, чем в случае с IEEPA, и / или они содержат ограничения по объему — например, позволяют вводить тарифы только в отношении определенных товаров или лишь на ограниченный срок, — подводит итог приглашенный исследователь Института международного экономического права Джорджтаунского университета Питер Харрелл, который в 2021–22 годах работал в Белом доме. — Хотя Трамп мог бы на законных основаниях опереться на эти инструменты, чтобы повысить тарифы на многие товары и в отношении многих торговых партнеров, это потребовало бы времени и административных усилий. И всё равно, вероятно, эти решения не охватили бы весь перечень стран и продукции, который он стремится затронуть».
В любом случае очевидно: решение Верховного суда — это не финал торговой войны имени президента Трампа, а начало ее новой стадии. Вариантов для «переупаковки» тарифов через различные механизмы торгового законодательства у Трампа предостаточно.
Вернуть уплаченное
Между тем, сразу после обнародования решения Верховного суда эксперты задались вопросом: будут ли возвращать импортерам деньги, собранные благодаря отмененным теперь пошлинам? По оценкам исследователей Пенсильванского университета, возврату подлежит более 175 млрд долларов. По данным на декабрь 2025 года, деньги были собраны с более чем 300 тысяч импортеров, заполнивших 34 млн таможенных деклараций.
Тысячи компаний — от мелких до таких гигантов, как Costco и Goodyear, — начали подавать превентивные иски с требованием возврата денег еще до оглашения вердикта высшей судебной инстанции США. Между тем, Трамп сразу же дал понять, что администрация не намерена возвращать деньги.
На один из аргументов обратил внимание в своем особом мнении член Верховного суда, консерватор Бретт Кавано (один из трех судей, поддержавших Трампа): он написал, что процесс возврата средств неминуемо превратится в абсолютный бюрократический «бардак». Ранее эксперты предсказывали, что администрация Трампа может, например, предложить засчитывать платежи по отмененным тарифам в виде «кредитов» в счет будущих таможенных пошлин.
Политики-демократы тем временем однозначно встали на сторону бизнеса и простых американцев. Сенатор Элизабет Уоррен заявила: справедливо было бы компенсировать дополнительные траты гражданам США, из чьих карманов де-факто оплачивалась эта торговая война. Но, признала она, никаких правовых механизмов подобных компенсаций физическим лицам не существует: «Вместо этого крупные корпорации с армиями юристов и лоббистов могут подавать иски на возврат тарифов и просто оставлять деньги у себя. Это еще один пример того, как игра устроена не в пользу простых людей».
В утверждении об основной нагрузке на простых американцев есть немалая доля истины. Хотя Дональд Трамп с самого начала торговой войны повторял мантру о том, что за пошлины платят иностранцы, различные исследования показывают: от 86% до 96% стоимости «чрезвычайных» трамповских пошлин оплатили именно американские компании и потребители. Вопреки ожиданиям Белого дома, иностранные экспортеры практически не стали снижать свои отпускные цены, чтобы удержать долю на рынке США. В результате американские импортеры были вынуждены оплачивать пошлину на границе из собственных средств, после чего закладывали эти издержки в свою маржу и переносили их на полки магазинов. Более того, как показывают исследования, цены выросли не только на импортные товары, но и на их американские заменители.
Экономическая политика под лозунгом «Америка прежде всего» оказалась весьма болезненной для среднего класса. По оценкам НКО Tax Foundation, тарифы Трампа в 2025 году в среднем увеличили налоговую нагрузку на каждое американское домохозяйство на 1 тысячу долларов. После признания тарифов по IEEPA незаконными оставшиеся пошлины имени Трампа, как отмечали эксперты, в 2026 году должны были бы привести к среднему росту расходов на 400 долларов на домохозяйство. В эти подсчеты еще не были включены новые пошлины, введенные 20 февраля в рамках Раздела 122 Закона о торговле, — как и все те тарифы, которые Трамп еще может ввести в ближайшие дни и недели.