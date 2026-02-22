Верховный суд США признал незаконной большую часть пошлин, введенных Трампом. Но глава Белого дома отступать не намерен

В качестве экзотического варианта юристы также называют Раздел 338 Тарифного акта 1930 года, разрешающий вводить карательные пошлины до 50% против стран, дискриминирующих американскую коммерцию. Этот инструмент — как и Раздел 122 Закона о торговле — никогда ранее не применялся на практике, что чревато судебными исками и долгими разбирательствами. «С точки зрения Трампа, проблема всех этих других законов в том, что для их применения требуется значительно больше административных процедур, чем в случае с IEEPA, и / или они содержат ограничения по объему — например, позволяют вводить тарифы только в отношении определенных товаров или лишь на ограниченный срок, — подводит итог приглашенный исследователь Института международного экономического права Джорджтаунского университета Питер Харрелл, который в 2021–22 годах работал в Белом доме. — Хотя Трамп мог бы на законных основаниях опереться на эти инструменты, чтобы повысить тарифы на многие товары и в отношении многих торговых партнеров, это потребовало бы времени и административных усилий. И всё равно, вероятно, эти решения не охватили бы весь перечень стран и продукции, который он стремится затронуть».